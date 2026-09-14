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“No tiene que preocuparse”: senador Meisel a presidente por presuntos cabildeos en Atlántico

El presidente Abelardo De La Espriella advirtió presiones del llamado clan Torres para “permear la independencia del Congreso”, en disputa por el Corredor Universitario en Atlántico.

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Carlos Meisel.
Foto: Centro Democrático.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de sept, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

Este lunes se abrió un nuevo capítulo en la disputa que libran Barranquilla y Puerto Colombia por las 1.402 hectáreas del llamado Corredor Universitario, y que incluye a varias urbanizaciones. Los protagonistas en esta ocasión, por redes sociales, fueron el presidente Abelardo De La Espriella y el senador Carlos Meisel, ad portas de que se conozca la decisión final en el Congreso.

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En pocas palabras, el presidente De La Espriella pidió que se reconozcan los trazos delimitados por el IGAC en su más reciente informe, en el que le reconoce a Barranquilla cerca del 90% de lo que reclamaba. Su principal argumento es que esa nueva separación la tomaron con “evidencias históricas, cartográficas, geográficas, demográficas, sociales, administrativas y territoriales”.

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“Le corresponde ahora al Congreso de la República pronunciarse al respecto. Los aliados del gobierno anterior y los intereses privados no pueden seguir primando sobre el interés del pueblo y, mucho menos, sobre la Constitución y la ley”, escribió De La Espriella.

No obstante, el jefe de Estado fue mucho más allá advirtiendo que habría presiones del llamado clan Torres para “permear la independencia del Congreso”. Algo que despertó los reclamos en el senador Carlos Meisel, presidente de una de las dos comisiones de Ordenamiento Territorial.

Meisel le escribió que “no tiene de qué preocuparse por cabildeos, ni ninguna de esas prácticas”, pues hará “un proceso totalmente visible a la luz pública”.

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“Es el compromiso de hacer un buen trabajo, de hacerlo con celeridad, ni seguir dejando eso engavetado. El 22 de octubre vamos a tener una audiencia pública. Es muy importante que la ciudadanía se pueda expresar. El presidente puede estar tranquilo, por lo menos conmigo, que nada de esas prácticas de las que él advierte y pide atención tendrán lugar. Aquí no tienen de qué de preocuparse”, declaró a Blu Radio.

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Recordemos que para Puerto Colombia esto es una lucha definitiva ya que, de perderla, significaría una caída de hasta el 55 % en sus ingresos y bajar a categoría fiscal 6, la más baja del país.

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