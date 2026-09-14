Necesitamos resultados: Mintransporte pide acelerar obras de aeropuerto de Cartagena

En medio de su visita a Cartagena, en donde se identificaron algunos de los proyectos estratégicos que requiere la ciudad en materia de movilidad y medio ambiente, la ministra de transporte Elsa Noguera pidió acelerar las obras de ampliación y modernización del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez.

La ministra Noguera hizo un llamado a OINAC, concesionario del aeropuerto, para que se trace un plan concreto que permita “destrabar” la obra y avanzar en su ejecución.

“Cartagena es una de las principales puertas de entrada del turismo internacional a Colombia y merece una terminal a la altura de su importancia. Necesitamos resultados, un mayor ritmo de ejecución y mejores condiciones para los pasajeros”, sostuvo.

Desde Cartagena, la jefe de la cartera de transporte, a su vez, anunció la instalación de una mesa de alto nivel para hacer seguimiento a temas como la entrega de vías y andenes por parte del Distrito, la modificación de la licencia ambiental de la ANLA y la reubicación de la oficina de taxistas, que serían fundamentales para el avance de la obra.



“Desde el Ministerio de Transporte instalaremos una mesa de alto nivel con la ANI, el concesionario, la ANLA, la Aerocivil, Cardique y la Alcaldía de Cartagena para destrabar los temas pendientes, pero quiero ser muy clara: esta articulación no libera al concesionario de sus obligaciones. Le exigiremos que demuestre qué gestiones ha realizado, cuáles obras puede ejecutar de inmediato y cómo va a recuperar el atraso acumulado. Cartagena necesita menos excusas y más ejecución”, señaló Noguera.

Por su parte, el alcalde Dumek Turbay dijo que existe una voluntad conjunta para lograr que Cartagena cuente con un aeropuerto acorde con su importancia turística, económica y estratégica para Colombia.

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“Como Alcaldía estamos listos para que todos hablemos del mismo lado y para que gane Cartagena y gane Colombia. Hemos conversado todos los temas, especialmente, la voz de la comunidad, las inquietudes de los taxistas que prestan el servicio en el aeropuerto, las preocupaciones de los habitantes de Crespo y la necesidad de resolver situaciones que permitan que este proyecto avance”, aseguró el alcalde Turbay.

Entretanto, OINAC, concesión encargada de la modernización del aeropuerto de Cartagena, indicó que el llamado de la ministra permitirá impulsar el avance de la obra.

“Desde OINAC mantenemos nuestro compromiso de avanzar en la consolidación de las obras de modernización del aeropuerto para darle a la ciudad una infraestructura aérea que responda a sus dinámicas de crecimiento turístico y comercial. Agradecemos el llamado de la ministra, lo entendemos como un espaldarazo al trabajo que hemos venido realizando con los actores involucrados en el proceso para darle celeridad a las obras y retomar el ritmo de cara cumplir con el cronograma propuesto”, agregó Patricia Mejía, Gerente General de OINAC.

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Sobre ampliación del aeropuerto de Cartagena

Con una inversión superior a los 922.500 millones de pesos, contempla la construcción de un nuevo edificio internacional de 19.593 m², que llevará el área total de la terminal a 44.748 m².

Además permitirá ampliar la capacidad de atención de 7 a 11 millones de pasajeros, aumentar de 19 a 23 las operaciones por hora y pasar de 11 a 15 posiciones de uso simultáneo, junto con cinco nuevos puentes de abordaje y tecnología Swing Gate.