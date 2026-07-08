Elsa Noguera, mintransporte: “La situación es muy crítica y por eso se requiere capital privado”

En diálogo con Mañanas BLU, Elsa Noguera, quien ha sido designada como la nueva ministra de Transporte por el presidente electo Abelardo De La Espriella, presentó un diagnóstico contundente sobre el estado actual de la infraestructura y las finanzas del país. Con una trayectoria que incluye la alcaldía de Barranquilla y la gobernación del Atlántico, Noguera enfatizó que la participación del sector privado será el pilar fundamental para reactivar una economía que califica en estado de alerta..

Una economía en cuidados intensivos y la necesidad de capital privado

Noguera no ocultó la gravedad de las cifras fiscales que hereda la nueva administración. Según la ministra, el panorama es mucho más complejo de lo que las cifras oficiales sugerían inicialmente. “La situación es bien crítica, eso no es un secreto para nadie, lo ha señalado el ministro de Hacienda... aquí por eso se requiere tanto de la inversión con capital privado, porque vamos a tener poco presupuesto de la nación para poder hacer obra pública”.

La funcionaria advirtió que el déficit fiscal no se detendrá en el 6%, sino que “muy seguramente no va a ser del 6% como lo señala el gobierno saliente, sino por encima del 7 y medio”.

Abelardo De La Espriella Foto: AFP

Ante un crecimiento económico estancado en el 1.7%, Noguera sostuvo que es imperativo elevar los niveles de inversión del 14% actual a cifras cercanas al 30% para lograr un crecimiento superior al 5% que permita cerrar las brechas sociales.



El fin del “populismo” en los peajes y la crisis de la ANI

Uno de los puntos más críticos tratados fue la gestión de los peajes y las concesiones viales. Noguera criticó duramente las medidas adoptadas anteriormente, calificándolas de carentes de rigor. “Estos fueron decisiones más populistas que cumplieron, o sea, no cumplieron ni criterio técnico, ni financiero, ni jurídico”.

Esta situación ha derivado en una crisis jurídica para la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

La ministra reveló que las reclamaciones contra la ANI se han duplicado en los últimos cuatro años, pasando de 9 billones a 18 billones de pesos. “Esos son recursos que hoy no vamos a tener si condenan al Estado... y son recursos que se dejan de invertir en inversión social, en lo que son las vías terciarias”.

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Por ello, anunció que en adelante cualquier ajuste en los peajes deberá equilibrar el bolsillo del ciudadano con la confianza inversionista y el mantenimiento de las vías, buscando fuentes alternativas como la ampliación de años de concesión o el uso de recursos presupuestales específicos.

Recuperar el tecnicismo y la confianza de los mercados

Para atraer el “músculo financiero” necesario, la nueva cartera de Transporte se enfocará en devolver la estabilidad técnica a las instituciones. Noguera señaló que la rotación constante de personal en la ANI ha obstaculizado los proyectos. “Ahora nos vamos a dedicar con mucho rigor, con mucho tecnicismo, además dándole garantías que en la ANI lo que ha habido es una rotación cuando se requieren funcionarios técnicos que no se roten”.

Aseguró que la llegada de Abelardo De La Espriella ya ha generado un cambio positivo en los mercados internacionales y la bolsa. La meta es clara: convertir la infraestructura en el principal motor de la economía. “El presidente... está obsesionado con que la infraestructura se convierta en un verdadero motor dinamizador de la economía... Eso solo se logra con mayor inversión”.

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Escuche aquí la entrevista: