Ocho hombres armados irrumpen en una reunión y balean a cuatro personas en Soledad

Ocho hombres armados irrumpieron durante la madrugada de este lunes en una reunión de amigos en el barrio Las Ferias, en Soledad, y tras haber preguntado en varias oportunidades por un hombre conocido con el alias de ‘Frank’, señalado como presunto sicario de la banda criminal Los del Freseo, procedieron a disparar contra todos los que estaban reunidos.

En el ataque, registrado a la 1:00 de la madrugada de este lunes, resultaron heridos tres hombres y una mujer, quienes fueron llevados a diferentes centros asistenciales.

Testigos narraron a las autoridades que los sicarios llegaron en cuatro motocicletas y los parrilleros, sin bajarse de los vehículos, dispararon en varias oportunidades contra las personas que se encontraban reunidas tomando licor y escuchando música.

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Entre los heridos se encuentran Johan Wilson Meza Payares, de 40 años, quien recibió impactos de bala en el muslo y la muñeca derecha; Wilson de Jesús Meza Cabrera, de 21 años, con heridas en las piernas y el glúteo; Jhon Rafael Mejía de la Cruz, de 57 años, vendedor ambulante, quien fue impactado en la cadera derecha, y Yuleidis Paola Leal Pallares, de 19 años, quien recibió un disparo en el muslo derecho.

De manera preliminar, la policía maneja como principal hipótesis un posible ajuste de cuentas relacionado con una disputa por el control territorial entre el grupo delincuencial Los del Freseo y el Clan del Golfo.

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Las autoridades también analizan la posible relación de este hecho con un homicidio ocurrido horas antes en el barrio El Ferry, en el que habría sido asesinado un familiar de uno de los integrantes del Clan del Golfo.