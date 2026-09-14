Incendio en Isla Salamanca fue provocado para extraer carbón y venderlo en Barranquilla: autoridades

Si algo tienen claro las autoridades en el Magdalena es que el incendio que, durante la última semana, ha consumido decenas de hectáreas en el vía Parque Isla Salamanca no es una simple consecuencia de las altas temperaturas, sino que el extremo calor solo atizó el fuego que provocaron inescrupulosos para quemar el preciado mangle y convertirlo en carbón vegetal.

El incendio, que de nuevo ha invadido de humo a Barranquilla, refleja cómo aún persiste la problemática que por años ha afectado a esta reserva: la quema indiscriminada de mangle a cielo abierto y con fines comerciales, por las que hoy las autoridades avanzan en una investigación para dar con los responsables.

"Fueron manos criminales las que entraron al Vía Parque Isla Salamanca a generar este incendio, provocar que este mangle se convierta en carbón y claramente nosotros ya tenemos una línea criminal de esto. Este carbón termina siendo vendido en los restaurantes del departamento cercano, Atlántico", informó la secretaria de Medio Ambiente del Magdalena, Vanessa Cárdenas.

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"Las autoridades están tomando acciones frente a ello, porque realmente es muy triste ver cómo la mano humana hoy está haciendo un delito de esta manera y está generando un daño ambiental tan grande como el que tenemos el día de hoy", agregó.

Mientras buscan a los culpables, en Isla Salamanca más de 70 personas, entre bomberos de Sitionuevo, brigadistas del parque y Ejército, intentan apagar el incendio que se ha extendido no solo en la superficie, sino mayormente de manera subterránea.

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El fuego ha arrasado con áreas de mangle, que tarda décadas en recuperarse, y ha quemado vivas a hicoteas, iguanas y serpientes, mientras las maniobras para apagarlo se tornan cada vez más complejas debido al intenso calor y la dificultad que afrontan los socorristas para conseguir agua.

A los bomberos les ha tocado llevar piscinas portátiles y cavar pozos para extraer el agua, pero esto solo funciona por momentos. Es por esto que, a partir de este lunes, han recurrido a una finca cercana que donará agua para combatir las llamas y frenar esta emergencia ambiental.

Vale mencionar que, dentro de las prácticas ilícitas en el parque, también está la deforestación del mangle para la apropiación ilegal de terrenos.