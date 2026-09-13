Bomberos de Sitionuevo: manos criminales causan incendio en Isla Salamanca y humo en Barranquilla

Manos criminales estarían detrás del incendio que hace 3 días afecta la fauna y la flora en el Vía Parque Isla Salamanca, así como la calidad del aire en Barranquilla, afirmó Margarita Velásquez, comandante del cuerpo de bomberos de Sitionuevo. La falta de agua y las características subterráneas de la conflagración dificultan la labor de extinción de las llamas.

Destaca la comandante que las altas temperaturas que se viven por el Fenómeno del Niño no son la causa del incendio que desde el jueves afecta el Vía Parque Isla Salamanca, como se pudiese pensar.

Recalca la comandante que son "manos criminales" las que están detrás de la conflagración que avanza de manera subterránea y superficial, lo que la hace más incontrolable.

Bomberos de Sitionuevo realizan trabajos con líneas de agua para sofocar las llamas. Cortesía

“Le pedimos encarecidamente a todos los visitantes de Parques, a todas esas personas que ingresan acá a Isla Salamanca, tener mucha precaución. Ya esto no es por altas temperaturas, son manos criminales. No se justifica que la semana pasada apagamos un incendio y hoy nuevamente tengamos otro”.



A lo descrito por Velásquez hay que sumarle que la parte donde se generan las llamas no cuenta con fuentes de agua cercanas, por lo que a los voluntarios les ha tocado trasladar piscinas del cuerpo de bomberos de Sitionuevo y del Ejército, para una vez en el sitio llenarlas con líquido subterráneo que extraen de pozos, que también les toca cavar. Sin duda una tarea más que extenuante con las altas temperaturas que se registran en estos días.

“No contamos con agua, nos toca hacer un pozo. Como pueden ver, lo hicieron las brigadistas de Parques Nacionales con bomberos de Sitio Nuevo, el Ejército también hizo otro. Estamos trabajando con motobombas y herramientas manuales", explicó la comandante mientras mostraba la zanja cavada en el terreno agrietado y pantanoso.

Incendio en Isla Salamanca. Suministrada.

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Recuerda la bombero que el pasado jueves el concesionario Ruta del Sol, le dio aviso del incendio que se estaba presentando en el kilómetro 7, sector del Parque Isla Salamanca, y de inmediato se trasladaron al lugar para evaluar la situación.

Este domingo nuevamente bomberos del municipio, ejército y funcionarios de parques nacionales se desplazaron hasta el lugar para intentar sofocar las llamas.

Por el momento Barranquilla sigue afectada por el humo y el Vía Parque Isla Salamanca, reserva de la Biosfera declarada por la UNESCO y zona Ramsar por su complejo de humedales, claves para las aves migratorias, entre muchas otras especies, sigue afectado por el fuego que generan manos criminales, según bomberos de Sitionuevo.

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Como lo describe Parques Nacionales Naturales de Colombia, el Vía Parque Isla de Salamanca (VIPIS) “es un Área Protegida del orden nacional, tiene un carácter de conservación estricta y está ubicada en el Complejo Lagunar Ciénaga Grande de Santa Marta, en el departamento del Magdalena dentro de la jurisdicción de los municipios de Sitionuevo y Pueblo Viejo. Con una extensión total de 56.200 hectáreas posee ecosistemas estratégicos para el desarrollo de la diversidad biológica del sistema Ciénaga Grande de Santa Marta. Dada la disponibilidad de hábitats que ofrece, su importancia biológica es muy alta y ha sido catalogada con importantes denominaciones a nivel internacional, considerando el mosaico ecosistémico que la conforma”.