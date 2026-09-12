Golpe al narcotráfico en el Caribe: Armada incauta 865 kilos de cocaína

En desarrollo de operaciones de control y seguridad marítima, la Armada Nacional informó en sus redes sociales que incautó 865 kilogramos de clorhidrato de cocaína en costas del departamento de Sucre.

Información entregada por las autoridades, revela que la operación se desarrolló tras detectar una embarcación sospechosa tipo “Go Fast” que navegaba a alta velocidad.

Según la institución, con este operativo se afectaron en más de 40 millones de dólares las finanzas de las organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes.

Durante la operación fue capturado un sujeto en flagrancia, que junto con el material incautado, fue trasladado a Cartagena y puesto a disposición del CTI de la Fiscalía.



Destacó la Armada Nacional, que este resultado permitió evitar que más de dos millones de dosis de cocaína llegaran a las calles.