Asesinan a dos presuntos ‘Costeños’ debajo de puente en Soledad, Atlántico

Debajo del puente La Virgencita, ubicado en la vía que conduce hacia el aeropuerto Ernesto Cortissoz y también en la avenida que conecta con el sector de El Platanal, en el municipio Soledad, Atlántico, fueron abandonados los cuerpos sin vida de dos hombres, los cuales fueron blanco de varios disparos por parte de sujetos desconocidos.

El reporte suministrado por las autoridades indica que en el punto se detuvo un vehículo particular del que se bajaron varias personas. Allí fue arrojado el cadáver de Luis Mario Iglesias Hernández de 20 años. No obstante, pasados los minutos, atentaron contra la integridad de otro de los jóvenes hasta verlo desplomarse.

La segunda víctima aún no ha sido identificada en plenitud, por lo que los investigadores del caso están a la espera de conocer los resultados de la necropsia adelantada por Medicina Legal.

Blu Radio logró conocer que Luis Mario Iglesias tendría dos anotaciones judiciales por los delitos de homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego. Además, de acuerdo al reporte de la Policía, ambos fallecidos serían presuntos integrantes de la banda Los Costeños.



Seguridad en Atlántico

La Gobernación del Atlántico, junto con la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, puso en marcha el plan operativo de seguridad para los últimos meses del año, con un despliegue en todo el departamento orientado a prevenir la criminalidad y acompañar las actividades comerciales y festivas de la temporada.

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El secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, indicó que las autoridades tendrán presencia permanente en los municipios, con controles en las vías, pruebas de alcoholemia y vigilancia en establecimientos comerciales y zonas de mayor afluencia. El funcionario también hizo un llamado a los padres de familia para que refuercen el cuidado de niños, niñas y adolescentes durante esta época.

Por otra parte, el dispositivo contará con 1.200 unidades de la Policía activas en todo el territorio departamental. Además, se fortalecerá el trabajo preventivo con los grupos de Infancia y Adolescencia.

El plan también incluye acompañamiento a los comerciantes, con presencia policial en establecimientos y zonas de mayor actividad económica, para que puedan desarrollar sus actividades sin contratiempos.

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Desde la Gobernación del Atlántico hicieron un llamado al Gobierno Nacional diciendo que más allá del aumento del pie de fuerza, se requieren inversiones que fortalezcan el sistema judicial, como el incremento de funcionarios en la Fiscalía, jueces y magistrados.