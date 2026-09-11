Capturan en Cartagena a uno de los más buscados de Bélgica; tenía varias condenas pendientes

Uno de los criminales más buscados en Bélgica, con circular roja de Interpol por tener varias condenas pendientes, fue capturado en la ciudad de Cartagena, a donde, al parecer, había llegado para evadir a las autoridades de su país.

Alec Louis Leonora Van Regenmortel era considerado un objetivo de alto valor de la justicia belga debido a su reincidencia y a un perfil criminal de alta peligrosidad.

Según dio a conocer la Policía en Colombia, la trayectoria criminal del extranjero se inició en 2020 como integrante de una red transnacional de distribución y comercialización de drogas.

“Las investigaciones y los reportes de las autoridades internacionales vinculan a Van Regenmortel con una trayectoria delictiva sostenida entre los años 2020 y 2024, evidenciándose hechos como el tráfico transnacional de drogas, con su participación activa en redes de distribución y comercialización de cocaína, éxtasis (MDMA) y cannabis”, indicaron en su informe.



A Leonora Van Regenmortel también se le buscaba por provocar graves lesiones a una persona en medio de un altercado en la ciudad de Amberes. De acuerdo con la Policía, en febrero de 2021 el extranjero atacó a la víctima con arma blanca y, posteriormente, le propinó dos impactos de bala en las extremidades inferiores.

Tras su captura, el extranjero fue dejado a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación para iniciar los trámites de su extradición hacia Bélgica.

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“La ubicación y retención del fugitivo en territorio colombiano fue posible gracias al análisis de información, la interoperabilidad de las bases de datos estratégicas de Interpol y el control migratorio en los puntos migratorios y de acceso del país”, señaló la Policía.