En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Sismo
11S
Glifosato
Juliana Guerrero
James a Nacional

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Alerta roja en Sitionuevo: Isla Salamanca completa dos incendios en una semana

Alerta roja en Sitionuevo: Isla Salamanca completa dos incendios en una semana

Una nueva conflagración completa más de 24 horas activa. Al menos 30 hectáreas han sido consumidas por las llamas, informaron las autoridades.

Incendio en Parque Salamanca
Bomberos de Sitionuevo realizan trabajos con líneas de agua para sofocar las llamas.
Cortesía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de sept, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

Barranquilla y su calidad del aire se ha visto seriamente afectada por los incendios forestales que se han presentado esta semana en el Vía Parque Isla Salamanca.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

De hecho, cerca de 30 hectáreas han sido consumidas en el Vía Parque Isla Salamanca desde hace 24 horas, a causa de un nuevo incendio que se presenta en esa reserva natural, el segundo en esta semana que afecta principalmente la fauna y la flora de este territorio ubicado en el departamento del Magdalena, concretamente en el municipio de Sitionuevo.

Incendio en Isla Salamanca.
Incendio en Isla Salamanca.
Suministrada.

Últimas noticias

Puente La Virgencita.png
Caribe

Asesinan a dos presuntos ‘Costeños’ debajo de puente en Soledad, Atlántico

Fachada de Comfamiliar
Caribe

MinTrabajo remite a entes de control presuntas irregularidades en Comfamiliar Atlántico

Las autoridades informaron que retomarán este sábado las labores para controlar la conflagración, debido a que el viernes la poca visibilidad obligó a que las brigadas y el cuerpo de bomberos abandonaran el terreno.

Por estos hechos, el municipio de Sitionuevo, Magdalena, en el que está ubicado el Parque natural, está en alerta roja por incendios forestales, según el más reciente reporte del Ideam. El meteorólogo José Garavito sostuvo que la advertencia también se extiende hacia los departamentos de Atlántico y La Guajira.

“Específicamente en la Región Caribe se mantienen en alerta roja los departamentos de Atlántico, La Guajira y Magdalena, específicamente en los municipios de Barranquilla, Galapa, Malambo, Puerto Colombia y Soledad en Atlántico; en La Guajira los municipios de Manaure, Riohacha y Uribia; y en Magdalena el municipio de Sitionuevo”.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

También hay que decir que hay alerta naranja por incendios forestales en El Guamo, Bolívar; Pailitas, en Cesar y en los municipios guajiros de Albania, Barrancas, Fonseca y Hatonuevo.

Imagen del Parque Isla Salamanca, después del incendio.
Más de 40 hectáreas del Parque Isla Salamanca fueron afectadas por las llamas.
Parques Naturales

Publicidad

Esta semana hubo una conflagración en el Vía Parque Isla Salamanca, en el sector de Los Higuerones, que fue controlada el pasado miércoles. Allí, 40 hectáreas de vegetación fueron consumidas por las llamas.

Relacionados

Noticias de hoy

Barranquilla

Magdalena

Parques Naturales

Incendios forestales

Publicidad

Publicidad

Publicidad