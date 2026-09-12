Alerta roja en Sitionuevo: Isla Salamanca completa dos incendios en una semana

Barranquilla y su calidad del aire se ha visto seriamente afectada por los incendios forestales que se han presentado esta semana en el Vía Parque Isla Salamanca.

De hecho, cerca de 30 hectáreas han sido consumidas en el Vía Parque Isla Salamanca desde hace 24 horas, a causa de un nuevo incendio que se presenta en esa reserva natural, el segundo en esta semana que afecta principalmente la fauna y la flora de este territorio ubicado en el departamento del Magdalena, concretamente en el municipio de Sitionuevo.

Incendio en Isla Salamanca. Suministrada.

Las autoridades informaron que retomarán este sábado las labores para controlar la conflagración, debido a que el viernes la poca visibilidad obligó a que las brigadas y el cuerpo de bomberos abandonaran el terreno.

Por estos hechos, el municipio de Sitionuevo, Magdalena, en el que está ubicado el Parque natural, está en alerta roja por incendios forestales, según el más reciente reporte del Ideam. El meteorólogo José Garavito sostuvo que la advertencia también se extiende hacia los departamentos de Atlántico y La Guajira.



“Específicamente en la Región Caribe se mantienen en alerta roja los departamentos de Atlántico, La Guajira y Magdalena, específicamente en los municipios de Barranquilla, Galapa, Malambo, Puerto Colombia y Soledad en Atlántico; en La Guajira los municipios de Manaure, Riohacha y Uribia; y en Magdalena el municipio de Sitionuevo”.

También hay que decir que hay alerta naranja por incendios forestales en El Guamo, Bolívar; Pailitas, en Cesar y en los municipios guajiros de Albania, Barrancas, Fonseca y Hatonuevo.

Más de 40 hectáreas del Parque Isla Salamanca fueron afectadas por las llamas. Parques Naturales

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Esta semana hubo una conflagración en el Vía Parque Isla Salamanca, en el sector de Los Higuerones, que fue controlada el pasado miércoles. Allí, 40 hectáreas de vegetación fueron consumidas por las llamas.