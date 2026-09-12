Policía activa plan de seguridad y control en el Gran Malecón de Barranquilla

Desde muy temprano, este sábado la Policía Metropolitana se tomó el Gran Malecón del Río. En el marco de su estrategia Barranquilla Blindaje 360°, la institución informó que hizo presencia en el emblemático sector con uniformados de diferentes grupos operacionales para garantizar la seguridad de propios y turistas.

Uniformados de Infancia y Adolescencia, prevención y educación ciudadana, protección al turismo, investigación criminal y demás capacidades institucionales hicieron presencia en uno de los sitios turísticos más visitados del país.

“La jornada estuvo dirigida especialmente a quienes desde las primeras horas recorren este sector para realizar actividad física, así como a familias, visitantes y demás ciudadanos. Los uniformados entregaron recomendaciones de seguridad, difundieron los canales de atención de la Policía y promovieron los diferentes mecanismos de participación cívica, buscando que la comunidad se convierta en un actor activo frente a la seguridad”, destacó la Policía en un comunicado.

Agregó que a través de actividades de perifoneo, se dieron a conocer las líneas y estrategias institucionales disponibles para la ciudadanía como el 123 o la Línea Contra el Crimen 317 896 5523. De manera paralela, se desarrollaron acciones de control mediante registro a personas y solicitud de antecedentes, fortaleciendo la presencia policial y la capacidad de reacción ante cualquier situación que pueda afectar la tranquilidad de quienes visitan o permanecen en este sector.



El despliegue, añade la Policía metropolitana, “responde a un trabajo previamente analizado y direccionado por las capacidades de inteligencia policial, que permiten identificar dinámicas, factores de riesgo y posibles escenarios delictivos para focalizar las acciones institucionales. Esta metodología no se limita a los lugares donde se registran hechos delincuenciales, sino que también contempla espacios turísticos y de alta afluencia, con el propósito de anticiparse al delito y generar entornos seguros”.

El señor coronel Miguel Fernando Sastoque Segura, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Barranquilla, destacó que la estrategia contempla una presencia permanente en los diferentes sectores de la ciudad.

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“Con Barranquilla Blindada 360° llevamos nuestras capacidades a todos los sectores. La inteligencia nos permite anticiparnos y focalizar nuestras acciones, mientras nuestras unidades preventivas, operativas e investigativas acompañan permanentemente a la ciudadanía. En los sitios turísticos también estamos presentes: no cesamos ni un solo segundo. Trabajamos 24/7 por los barranquilleros y por todas las personas que visitan esta importante ciudad”, comentó el oficial.