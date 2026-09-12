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Policía activa plan de seguridad y control en el Gran Malecón de Barranquilla

Este sábado la institución blindó el sector con grupos de Infancia y Adolescencia, protección al turismo e investigación criminal, entre otras especialidades.

Operativo Malecón
El operativo de acompañamiento de la Policía en el Gran Malecón inició este sábado en la mañana.
Policía Metropolitana
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de sept, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

Desde muy temprano, este sábado la Policía Metropolitana se tomó el Gran Malecón del Río. En el marco de su estrategia Barranquilla Blindaje 360°, la institución informó que hizo presencia en el emblemático sector con uniformados de diferentes grupos operacionales para garantizar la seguridad de propios y turistas.

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Uniformados de Infancia y Adolescencia, prevención y educación ciudadana, protección al turismo, investigación criminal y demás capacidades institucionales hicieron presencia en uno de los sitios turísticos más visitados del país.

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“La jornada estuvo dirigida especialmente a quienes desde las primeras horas recorren este sector para realizar actividad física, así como a familias, visitantes y demás ciudadanos. Los uniformados entregaron recomendaciones de seguridad, difundieron los canales de atención de la Policía y promovieron los diferentes mecanismos de participación cívica, buscando que la comunidad se convierta en un actor activo frente a la seguridad”, destacó la Policía en un comunicado.

Agregó que a través de actividades de perifoneo, se dieron a conocer las líneas y estrategias institucionales disponibles para la ciudadanía como el 123 o la Línea Contra el Crimen 317 896 5523. De manera paralela, se desarrollaron acciones de control mediante registro a personas y solicitud de antecedentes, fortaleciendo la presencia policial y la capacidad de reacción ante cualquier situación que pueda afectar la tranquilidad de quienes visitan o permanecen en este sector.

El despliegue, añade la Policía metropolitana, “responde a un trabajo previamente analizado y direccionado por las capacidades de inteligencia policial, que permiten identificar dinámicas, factores de riesgo y posibles escenarios delictivos para focalizar las acciones institucionales. Esta metodología no se limita a los lugares donde se registran hechos delincuenciales, sino que también contempla espacios turísticos y de alta afluencia, con el propósito de anticiparse al delito y generar entornos seguros”.

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El señor coronel Miguel Fernando Sastoque Segura, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Barranquilla, destacó que la estrategia contempla una presencia permanente en los diferentes sectores de la ciudad.

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“Con Barranquilla Blindada 360° llevamos nuestras capacidades a todos los sectores. La inteligencia nos permite anticiparnos y focalizar nuestras acciones, mientras nuestras unidades preventivas, operativas e investigativas acompañan permanentemente a la ciudadanía. En los sitios turísticos también estamos presentes: no cesamos ni un solo segundo. Trabajamos 24/7 por los barranquilleros y por todas las personas que visitan esta importante ciudad”, comentó el oficial.

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