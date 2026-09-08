En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Porte de armas
Marco Rubio
Luis Díaz
"Plan Marshall" para Chocó
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Calor extremo en Barranquilla: temperatura llega a 35 °C y vigilan Isla Salamanca

Calor extremo en Barranquilla: temperatura llega a 35 °C y vigilan Isla Salamanca

La sensación térmica en la ciudad puede superar los 40 grados Celsius. Con drones vigilan el Vía Parque Isla Salamanca para prevenir incendios forestales.

Calor
En la Vía 40, frente a la entrada del Batallón Paraíso, las temperaturas son muy elevadas al mediodía.
Diana Ospino
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de sept, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

En Barranquilla la jornada de este martes está marcada por un intenso calor, según reportó el Ideam.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Ante el riesgo de incendios forestales, se desplegó una brigada especial de vigilancia en el Vía Parque Isla Salamanca para prevenir conflagraciones y la contaminación por humo hacia Barranquilla, sobre todo, en días clave como hoy, en los que se espera la visita de Marco Rubio en la sede presidencial del Batallón Paraíso, que está muy cerca al río Magdalena.

Últimas noticias

Mortandad de peces en Magdalena.
Caribe

Investigan mortandad de peces en la ciénaga La Tesca en Magdalena

Fragata portuguesa.
Caribe

Alerta en Santa Marta por presencia de Fragata Portuguesa cerca de las playas

Así las cosas, la ola de calor continúa a los barranquilleros. Según el reporte del Ideam la ciudad presenta este martes temperaturas de hasta 35 grados Celsius y sensaciones térmicas que superan los 40 grados centígrados.

También por las altas temperaturas, una brigada de vigilancia monitorea el Vía Parque Isla Salamanca, ante el riesgo de incendios forestales que ponen en peligro las especies que allí habitan y afectan la calidad del aire en varios sectores de Barranquilla, entre esos el Batallón Paraíso, donde está la sede presidencial que este martes recibe la visita del secretario de Estado, Marco Rubio. Sobre esa reserva natural estarán volando drones que brindan mayor capacidad de reacción.

Sobre las altas temperaturas, el meteorólogo Alexander Martinez, confirmó que el Caribe inició la semana con 40 grados Celsius en Riohacha y 40.1 en Valledupar.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Añadió que en el caso de Barranquilla se mantendrá el tiempo seco durante todo el día con temperaturas de entre 34 y 35 grados Celsius, incluso, en la tarde cuando se presente algo de nubosidad.

Publicidad

Hay que recordar que este fin de semana hubo un conato de incendio forestal en Isla Salamanca. Igualmente, Barranquilla, Galapa, Malambo y Soledad se mantienen bajo alerta naranja por incendios forestales, al igual que en la población de Sitionuevo, Magdalena, que es donde está ubicado el Vía Parque Isla Salamanca.

En La Guajira, su capital Riohacha y los municipios de Manaure y Uribia mantienen la alerta roja por conflagraciones.

Relacionados

Noticias de hoy

Barranquilla

Ola de calor

Fenómeno de El Niño

Atlántico

Publicidad

Publicidad

Publicidad