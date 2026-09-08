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Investigan mortandad de peces en la ciénaga La Tesca en Magdalena

Corpamag tomó muestras y adelanta una verificación técnica. La hipótesis preliminar apunta a bajos niveles de agua y posible disminución de oxígeno.

Mortandad de peces en Magdalena.
Mortandad de peces.
Foto: suministrada.
Por: William Agudelo
|
Actualizado: 8 de sept, 2026

Autoridades ambientales investigan una mortandad de peces reportada en la ciénaga La Tesca, en jurisdicción del municipio de Guamal, Magdalena, luego de que pescadores del corregimiento de La Ceiba alertaran sobre la aparición de especies muertas en el cuerpo de agua.

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Tras recibir el reporte, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, Corpamag, activó su atención institucional y llevó a cabo una visita de verificación junto con funcionarios de la Umata y de la administración municipal. También fue convocado un Consejo Municipal de Gestión del Riesgo para evaluar la situación.

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De manera preliminar, las autoridades consideran que la mortandad podría estar relacionada con una disminución del oxígeno en el agua, asociada a los bajos niveles de la ciénaga, la escasez de lluvias y la menor entrada de agua por los caños que la alimentan.

“Estamos realizando una verificación técnica de la situación y tomaremos muestras para determinar con mayor precisión las condiciones del agua”, explicó Gustavo Pertuz Valdés, subdirector de Gestión Ambiental de Corpamag.

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El caso también generó llamados desde el Congreso. El representante por el Magdalena, Felipe Hernández, advirtió que la situación debe ser atendida con urgencia por el impacto que puede tener sobre la biodiversidad y sobre las familias que dependen de la pesca. “Esto es una verdadera alerta para nuestro departamento y necesitamos que el país vuelva los ojos hacia lo que está pasando en nuestras ciénagas”, señaló Hernández.

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Corpamag indicó que los resultados de las muestras permitirán definir las acciones necesarias para atender la emergencia ambiental y establecer con mayor claridad qué provocó la muerte de los peces.

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