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Alerta en Santa Marta por presencia de Fragata Portuguesa cerca de las playas

Autoridades pidieron a bañistas, turistas y pescadores evitar el contacto con este organismo marino, que puede causar dolor intenso y lesiones en la piel.

Fragata portuguesa.
Fragata portuguesa.
Foto: Alcaldía de Santa Marta.
Por: William Agudelo
|
Actualizado: 8 de sept, 2026

Hay alerta en Santa Marta por la presencia de fragatas portuguesas en zonas cercanas a las playas de la ciudad. La Secretaría de Salud Distrital confirmó el hallazgo y entregó recomendaciones para evitar accidentes entre residentes y visitantes.

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Aunque muchas personas la confunden con una medusa, la fragata portuguesa es un organismo marino que flota en el agua y se reconoce por su apariencia azulada o violácea. Su mayor riesgo está en los tentáculos, que pueden causar dolor fuerte, ardor y lesiones al entrar en contacto con la piel.

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La principal recomendación de las autoridades es no tocarla, incluso si se encuentra sobre la arena o parece muerta. También pidieron evitar el ingreso al mar en las zonas donde se observe su presencia y reportar cualquier avistamiento a salvavidas, autoridades marítimas o ambientales.

En caso de contacto, la orientación es salir del agua de inmediato, no frotar ni rascar la zona afectada, retirar los restos con pinzas, guantes o un objeto rígido y lavar únicamente con agua de mar o suero fisiológico.

Si la persona presenta dolor intenso, mareo, vómito, malestar general o dificultad para respirar, debe acudir a un centro asistencial. La Dirección General Marítima recordó que esta especie, también conocida como agua mala o botella azul, ha sido observada en diferentes playas del Caribe colombiano.

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