Lucas Ariza sería el nuevo presidente de Indumil; su nombramiento podría darse esta semana

Otro barranquillero se sumaría a la lista de altos funcionarios del Gobierno nacional. Se trata del exdirector de Asoportuaria Lucas Ariza Buitrago, quien estaría a punto de ser designado como presidente de la Industria Militar de Colombia, Indumil.

Durante los últimos siete años, Ariza estuvo a cargo del gremio que representa a los puertos marítimos y fluviales ubicados a lo largo del río magdalena; sin embargo, ahora cambiaría de frente para ponerse a la cabeza de Indumil, empresa adscrita al Ministerio de Defensa y encargada de la producción y comercialización de armas.

Ariza, quien sería nombrado esta misma semana por parte del presidente Abelardo De La Espriella, es administrador de empresas con maestría en mercadeo y amplia experiencia en gerencia general, gestión comercial y administrativa, sobre todo en el sector portuario, donde estuvo como dirigente desde el primero de julio de 2019.

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Como se recordará, tras la posesión del presidente Abelardo De La Espriella, Indumil ha estado a cargo del vicealmirante de la reserva activa Jorge Iván Gómez Bejarano, quien asumió de manera temporal la presidencia de la compañía, luego de que el nuevo Gobierno declaró insubsistente a Juan Carlos Mazo Giraldo, el pasado 13 de agosto.

Hay que recordar que este martes el presidente de la República firmó el decreto 1368 que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego y se dictan otras disposiciones.

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El decreto establece que se mantienen los controles estrictos, requisitos y permisos de las autoridades competentes, establecidos en la Constitución, específicamente en ley de 1993.

Según el mandatario, el decreto busca modificar la política que durante años restringió el porte legal de armas mientras los grupos criminales continuaron accediendo a armamento de manera ilegal.