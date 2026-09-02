Crisis en Los Santos por el calor: 11 municipios de Santander con racionamiento de agua

La falta de lluvias y las altas temperaturas mantienen en alerta a varios municipios de Santander por las dificultades en el abastecimiento de agua. Uno de los casos más críticos se registra en Los Santos, donde cerca del 80 % del municipio enfrenta escasez del líquido.

De acuerdo con la Administración Municipal, la situación afecta principalmente a la zona rural. En 28 veredas, alrededor de 10.000 familias tienen dificultades para acceder al agua, mientras que varios colegios rurales también han tenido que ser abastecidos mediante carrotanques.

“En la parte rural no contamos con acueducto y son los que más se han damnificado. Sobre todo los colegios, en este momento la mayoría de colegios en la parte rural estamos llevando carrotanques”, explicó Francisco Ortiz, secretario de Planeación de Los Santos.

La emergencia también comienza a generar afectaciones en el sector agrícola. Cultivos de tomate, aguacate, cacao, tabaco y pimentón están enfrentando dificultades debido a la ausencia de lluvias.



“No hemos podido cultivar lo suficiente. Más que se cultiva tabaco, pimentón y tomate. Y está cultivando de aguacate. ¿Y cómo han hecho? Pues ahí dejarlos al clima. Y entonces no se ha podido sembrar más porque no ha habido lluvias”, relató Arturo Mantilla Pérez, habitante de Los Santos.

Para atender la emergencia, la Alcaldía ha dispuesto tres carrotanques que recorren las zonas más apartadas. Sin embargo, los habitantes aseguran que el suministro resulta insuficiente frente a la magnitud de la necesidad.

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“La administración municipal nos colabora trayendo por ahí cada 20 días, cada 15 días, por ahí 800 mil litros, pero es muy difícil suplir la necesidad de la gente con esos carrotanques que ellos tienen”, manifestó Fernando Muñoz, habitante del municipio.

Ante el aumento de la demanda, la Administración Municipal busca ampliar la capacidad de respuesta y gestionar recursos para contratar más vehículos y llevar agua a las comunidades afectadas.

“En este momento contamos con tres carrotanques a toda marcha. La capacidad ahorita incluso nos está desbordando. Estamos organizando para contratar más carrotanques y solicitando recursos para que llegue más ayuda a esta comunidad”, señaló Ortiz.

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El panorama de escasez no es exclusivo de Los Santos. Según la Dirección de Gestión del Riesgo de Santander, otros diez municipios del departamento también presentan dificultades en el abastecimiento de agua y han tenido que implementar medidas de racionamiento.

Eduard Sánchez, director de Gestión del Riesgo de Santander, explicó que algunas poblaciones están siendo afectadas por la disminución de los niveles de sus fuentes de captación, mientras que en otros casos existen problemas en la infraestructura de los sistemas de acueducto, como bocatomas y redes de distribución.

La temporada de altas temperaturas también incrementó el riesgo de incendios forestales. Actualmente, cuatro municipios de Santander permanecen en alerta por este tipo de emergencias, mientras que seis ríos del departamento presentan una reducción cercana al 50 % de su caudal.

Las autoridades mantienen el llamado a hacer un uso responsable del agua y a extremar las medidas de prevención frente a incendios, mientras continúan las gestiones para garantizar el abastecimiento en las comunidades más afectadas.