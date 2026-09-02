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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / El Catatumbo es una prioridad: nuevo comandante de la Segunda División del Ejército

El Catatumbo es una prioridad: nuevo comandante de la Segunda División del Ejército

El nuevo comandante insistió en que la estrategia no debe limitarse a reaccionar después de que ocurran los hechos, sino que debe permitir identificar con anticipación las amenazas.

General César Augusto Martínez.jpeg
General César Augusto Martínez, comandante de la Segunda División del Ejército
// Ejército
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de sept, 2026

El general César Augusto Martínez asumió como nuevo comandante de la Segunda División del Ejército, con el compromiso de fortalecer las operaciones militares y priorizar la seguridad en zonas afectadas por la presencia de grupos armados, especialmente en el Catatumbo.

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Durante su posesión, el oficial señaló que uno de sus principales objetivos será que la Fuerza Pública tenga una mayor capacidad de anticipación frente a las acciones violentas, mediante el fortalecimiento de la inteligencia militar y la articulación de las diferentes capacidades del Ejército.

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“Asumo este mando con una intención muy clara: mantener y fortalecer la iniciativa operacional, proteger a la población civil, garantizar la soberanía nacional en nuestra frontera y contribuir decididamente a la estabilización del Catatumbo y de toda nuestra jurisdicción”, afirmó el general Martínez.

El nuevo comandante insistió en que la estrategia no debe limitarse a reaccionar después de que ocurran los hechos, sino que debe permitir identificar con anticipación las amenazas y actuar para prevenir hechos violentos.

“Quiero una Segunda División que se anticipe y no simplemente que reaccione, que conozca profundamente su territorio y a la amenaza, que integre inteligencia, operaciones, acción integral y todas las capacidades institucionales para producir resultados sostenibles”, sostuvo.

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Martínez también planteó como prioridades el fortalecimiento del control territorial, la recuperación de espacios afectados por grupos armados organizados, la protección de la infraestructura y los activos estratégicos, así como el fortalecimiento de la seguridad en la frontera.

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El general aseguró que estas acciones deberán desarrollarse bajo el respeto de la Constitución, la ley, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Finalmente, hizo énfasis en la protección de los soldados y pidió a los comandantes mantener un liderazgo cercano a sus tropas, con planeamiento riguroso y responsabilidad en cada operación.

“Jamás expongan innecesariamente la vida de un soldado. Para mí seguirá siendo una premisa fundamental: el soldado se cuida como un tesoro”, concluyó.

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