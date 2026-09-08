Incendio forestal consumió 10 hectáreas de vegetación en Puerto Parra, Santander

Un incendio forestal que se registró en zona rural de Puerto Parra, Santander, consumió alrededor de 10 hectáreas de vegetación y generó preocupación entre los habitantes de los sectores afectados por la rápida propagación de las llamas.

La emergencia se presentó entre los sectores de Opón y Aguas Negras, en inmediaciones de la autopista Magdalena Medio, donde el fuego avanzó con intensidad y por momentos fue difícil de controlar debido a las condiciones secas del terreno.

El Cuerpo de Bomberos de Puerto Parra acudió al lugar para enfrentar la emergencia y contó con el apoyo de la comunidad, que se sumó a las labores para contener las llamas y evitar que alcanzara una mayor extensión.

El alcalde Diectsene Téllez Cadavid señaló que las condiciones climáticas actuales aumentan el riesgo de que este tipo de situaciones se repitan. Según explicó, el municipio atraviesa un periodo de verano prolongado, lo que favorece la propagación de las llamas en zonas con vegetación seca.



El mandatario reiteró el llamado a los habitantes para que eviten realizar quemas y, especialmente, aquellas que puedan salirse de control. Advirtió que una fuente de fuego en estas condiciones puede extenderse rápidamente y convertirse en una emergencia de mayores proporciones.

Un incendio forestal registrado en Puerto Parra fue controlado luego de consumir más de 10 hectáreas de vegetación. Las llamas ocasionaron afectaciones en el hábitat de diferentes especies de animales de la zona, generando un impacto sobre la fauna y el ecosistema #MañanasBlu pic.twitter.com/5NlbUM6O3f — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 8, 2026

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“Tratamos de que con el Cuerpo de Bomberos y la misma comunidad podamos trabajar unidos para que cuando estas situaciones pasen podamos mitigar de forma rápida y evitar una catástrofe mayor”, señaló Téllez Cadavid.

Desde la administración municipal insistieron en la importancia de la prevención y de la reacción oportuna de la comunidad ante cualquier señal de incendio, especialmente mientras persistan las condiciones secas en esta zona del Magdalena Medio santandereano.