Se conoce origen de incendio en Ábrego, Norte de Santander, que consumió más de 3.000 hectáreas

El alcalde de Ábrego, Norte de Santander, Húber Darío Sánchez, reveló el origen del incendio forestal que consumió aproximadamente 3.000 hectáreas de vegetación en una zona montañosa del municipio.

Según explicó en entrevista con Recap Blu, la emergencia se produjo por una quema realizada por un campesino que perdió el control sobre el fuego.

“Este incendio fue provocado, pero por un campesino ahí que logró hacer una quema pero no la pudo controlar”, explicó el mandatario local.

La situación terminó generando graves afectaciones ambientales y obligó a la intervención de organismos de socorro, autoridades, voluntarios y miembros de la comunidad para enfrentar las llamas.



Sánchez indicó que fue necesario instalar un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar las labores de atención de la emergencia. Tras cerca de dos días y medio de intenso trabajo, las autoridades lograron contener y eliminar el incendio, aunque el balance dejó alrededor de 3.000 hectáreas afectadas, con daños en zonas de flora, fauna y vegetación.



Video viral cerca a restaurante

El alcalde también aclaró la información que circuló en redes sociales sobre un restaurante que supuestamente había quedado completamente calcinado. Según explicó, el fuego sí llegó a cercar la vivienda y el establecimiento, pero la intervención de las autoridades permitió evitar daños mayores y proteger a las familias del sector. Entre las afectaciones se registraron daños en mangueras que conducen agua hacia cultivos ubicados en zonas más bajas.

Uno de los principales problemas para controlar el incendio fue la compleja topografía del terreno. El mandatario señaló que el municipio requería apoyo aéreo, pero no fue posible concretar esa ayuda, por lo que los organismos de socorro tuvieron que trabajar desde tierra e incluso recurrir a estrategias como el contrafuego para evitar que las llamas se extendieran hacia otras zonas.

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El alcalde descartó de manera tajante que detrás del incendio hubiera participación de grupos armados o estructuras criminales que operan en Norte de Santander y el Catatumbo.

“Descartado totalmente. Esto fue por la no prevención de una persona que ocasionó el incendio haciendo quemas pequeñas y luego no logró controlar”, afirmó, al reiterar que el origen de la emergencia fue una acción individual.