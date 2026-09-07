Santander pedirá al Gobierno nacional recursos para destrabar el Anillo Vial Externo

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, anunció que solicitará apoyo al presidente Abelardo de la Espriella para conseguir los recursos que permitan avanzar con este proyecto, considerado estratégico para la movilidad del área metropolitana de Bucaramanga.

Según explicó el mandatario, actualmente el proyecto contempla los estudios y diseños para construir dos calzadas, pero los recursos disponibles no son suficientes para ejecutar la totalidad de la obra.

“Los recursos que se tienen alcanzan para la unidad funcional 2 de una calzada, es decir, aproximadamente 16 kilómetros”, explicó Díaz Mateus.

El gobernador detalló que, con la financiación disponible actualmente, se podrían ejecutar 12 kilómetros de obra y adelantar la gestión predial de ocho kilómetros, por lo que será necesario conseguir recursos adicionales para garantizar la continuidad del proyecto.



Díaz Mateus insistió en que el Anillo Vial Externo es una de las obras que Santander ha esperado durante décadas y que su impacto no estaría limitado a la movilidad.

“Es una obra que los santandereanos llevan esperando por más de 30 años”, señaló.

Publicidad

De acuerdo con el gobernador, la construcción permitiría disminuir el tránsito de vehículos por las vías internas del área metropolitana, especialmente de aquellos de carga pesada que actualmente deben atravesar sectores urbanos.

La obra también tendría un impacto ambiental, debido a que permitiría reducir la congestión y, según explicó el mandatario, el consumo de combustible asociado a los recorridos por las vías actuales.

“Va a descontaminar el área metropolitana de Bucaramanga. El paso de vehículos por el centro de nuestra área metropolitana le hace mucho daño a la salud de las personas y al medio ambiente”, afirmó.

Publicidad

La Gobernación reconoce que uno de los principales obstáculos para avanzar es precisamente la financiación, por esta razón, el mandatario departamental anunció que continuará gestionando recursos ante el Gobierno Nacional, con el propósito de dejar una hoja de ruta que permita garantizar que el proyecto se convierta en realidad, incluso si su ejecución completa trasciende el actual periodo de gobierno.

Además de la financiación, la Gobernación tiene otros retos relacionados con el proyecto, entre ellos avanzar en la gestión predial y generar confianza entre las comunidades frente al proceso de valorización que se requiere para su desarrollo.

Díaz Mateus anunció que se programará una reunión con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal para explicar el proyecto y pidió que la discusión no sea utilizada con fines políticos.

La apuesta de la administración departamental es lograr que el Anillo Vial Externo Metropolitano avance como una solución de largo plazo para la movilidad de Bucaramanga y Piedecuesta, especialmente frente al creciente tránsito de vehículos de carga por las vías urbanas.