Deudas del Hospital Regional del Magdalena Medio superan los $20.000 millones

Una alerta por la situación financiera del Hospital Regional del Magdalena Medio, en Barrancabermeja, fue emitida por la Secretaría de Salud de Santander, que pidió a la Superintendencia Nacional de Salud revisar de manera urgente lo que está ocurriendo en esta institución, intervenida desde hace más de dos años.

El secretario de Salud de Santander, Edwin Prada, señaló que el hospital atraviesa nuevamente una difícil situación económica, pese a que la intervención tenía como propósito contribuir a su recuperación. Según explicó, al momento de ser intervenida la institución registraba pasivos cercanos a los $9.000 millones.

Sin embargo, actualmente las obligaciones pendientes rondarían los $20.000 millones. Esto ocurre después de que el hospital recibiera el año pasado un apalancamiento de $5.000 millones por parte del Ministerio de Salud.

“Es un hospital que se recibe para sacarlo de una dificultad financiera y hoy vemos que ha empeorado esta dificultad del hospital en cuanto a los números”, cuestionó Prada.



La preocupación aumenta por la ejecución del presupuesto de este año. Para la vigencia 2026, el hospital cuenta con un presupuesto cercano a los $35.000 millones, recursos que, según el secretario, ya estarían comprometidos en lo que va de la vigencia.

Ante este escenario, la institución habría solicitado una adición presupuestal, pero desde la Secretaría de Salud advierten que no existiría actualmente el recaudo ni los recursos suficientes para respaldar esa solicitud.

Publicidad

La situación genera inquietud por la capacidad del hospital para mantener la atención a los usuarios de Barrancabermeja, la provincia de Yariguíes y otros municipios que acuden a esta institución. La alerta apunta especialmente al riesgo de que la falta de recursos termine afectando la prestación de los servicios de salud.

A esto se suma otro aspecto que deberá ser revisado por las autoridades. Prada aseguró que se han identificado posibles situaciones de “derroche presupuestal”, relacionadas, según indicó, con contratos cuyos costos habrían aumentado frente a lo que históricamente se ha registrado en otras instituciones de salud.

Por esta razón, la Secretaría de Salud de Santander informó que envió un oficio, tanto al Ministerio de Salud como a la Superintendencia Nacional de Salud, para solicitar una revisión urgente de la situación financiera y administrativa del hospital.

Publicidad

La petición busca establecer qué ha ocurrido durante los más de dos años de intervención y determinar si las decisiones adoptadas han permitido avanzar en la recuperación de la institución o, por el contrario, han contribuido al deterioro de sus indicadores financieros.