Dos escopetas y cientos de dosis de droga: así cayeron dos hombres en Bucaramanga y Piedecuesta

Dos hombres fueron capturados en diferentes operativos realizados por la Policía Metropolitana de Bucaramanga en Piedecuesta y Bucaramanga, procedimientos que permitieron la incautación de dos armas de fuego, munición y una importante cantidad de sustancias de estupefacientes.

El primer procedimiento ocurrió en el sector Villa Valentina 2, barrio Nueva Colombia, en Piedecuesta, durante un plan de registro y control a vehículos de servicio público.

Los uniformados inspeccionaron un taxi y encontraron, una escopeta calibre 12, marca Mossberg, con seis cartuchos, que era transportada de manera ilegal, en el mismo vehículo había 2.000 gramos de marihuana y 88 dosis de bazuco.

La droga habría sido transportada desde el norte de Bucaramanga y tendría como destino Piedecuesta.



Por este procedimiento fue capturado un hombre de 25 años, la Policía señaló que los elementos incautados, incluido el vehículo de servicio público, están avaluados en aproximadamente 40 millones de pesos.

El segundo operativo se llevó a cabo en el asentamiento humano Galán, sector Sapo Escondido, en el centro de Bucaramanga, donde participaron uniformados del Grupo de Operaciones Especiales, GOES.

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Según el reporte, los policías observaron a un hombre que llevaba una bolsa plástica negra y presentaba un abultamiento en la pretina del pantalón, al notar la presencia de los uniformados, el hombre intentó escapar.

Durante el registro, los policías encontraron una escopeta niquelada, con cachas de madera y un cartucho en su interior, además, dentro de la bolsa fueron halladas 574 envolturas de papel con una sustancia pulverulenta que por sus características se asemeja a derivados de la cocaína, 186 bolsas con una sustancia vegetal similar a marihuana y otras 60 bolsas con una sustancia pulverulenta que también se asemeja a derivados de la cocaína.

El capturado tiene 29 años y es de nacionalidad venezolana, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, URI Bucaramanga, donde deberá afrontar el proceso de judicialización por los delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y el porte o tenencia de armas de fuego.

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El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el general Miguel Camelo, aseguró que mantendrá los operativos de registro, control y prevención en diferentes puntos del área metropolitana, con el propósito de afectar las estructuras dedicadas a la comercialización de drogas y evitar que armas de fuego lleguen a las calles.

Los dos capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes, que serán las encargadas de definir su situación jurídica.