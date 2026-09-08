Hospitalizan en Bucaramanga a Martín Fuentes Gasca, fundador del Circo Hermanos Gasca

Martín Fuentes Gasca, uno de los principales referentes de la dinastía circense de los Hermanos Gasca y fundador del tradicional circo junto con otros integrantes de su familia, fue hospitalizado de urgencia en el Hospital Internacional de Colombia (HIC), en Piedecuesta, Santander, luego de presentar quebrantos de salud.

La situación fue confirmada por su hijo, el también artista circense Raúl Gasca, quien explicó que su padre pasó una noche complicada y que, antes de emprender el viaje hacia Cúcuta, decidieron trasladarlo a un centro asistencial.

Martín Fuentes Gasca fue hospitalizado en el HIC tras presentar quebrantos de salud

Martín Fuentes Gasca, uno de los principales referentes de la dinastía circense de los Hermanos Gasca, fue hospitalizado de urgencia en el Hospital Internacional de Colombia (HIC), en Piedecuesta, Santander, luego de presentar quebrantos de salud.



La noticia fue confirmada por su hijo, el artista y empresario circense Raúl Gasca, quien informó a través de sus redes sociales que su padre pasó una noche complicada y que decidieron llevarlo al hospital antes de continuar con el viaje que tenían previsto hacia Cúcuta.

“Mi padre se sintió mal, anoche pasó muy mal anoche. Hoy decidimos llevarlo al hospital antes de hacer el viaje con él a Cúcuta y bueno, lo dejaron internado”, contó Raúl Gasca.

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El hijo del reconocido empresario circense señaló que, de acuerdo con la información entregada inicialmente por los médicos, la situación no sería de extrema gravedad, aunque Martín Fuentes Gasca deberá permanecer hospitalizado durante varios días mientras los especialistas determinan su evolución y el tiempo que deberá permanecer bajo observación.

“Gracias a Dios no es muy grave, pero tiene que estar en el hospital. Ya los doctores decidirán cuántos días”, manifestó Raúl, quien además agradeció la atención recibida por parte del personal médico del Hospital Internacional de Colombia.

Una vida dedicada al circo

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Martín Fuentes Gasca es una de las figuras históricas de una familia cuya tradición circense se remonta a varias generaciones. Fuentes Gasca ha dedicado prácticamente toda su vida al mundo del espectáculo y fue uno de los responsables de llevar la tradición familiar por diferentes países de América Latina.

La historia de la familia se remonta a una tradición iniciada por Jesús Fuentes y María Luisa Gasca. En una reconstrucción de la historia familiar realizada por Noticias Caracol, se señala que Martín Fuentes fue quien, junto con sus hermanos, impulsó la expansión de la actividad circense hacia Centroamérica y Suramérica y posteriormente dio forma al Circo Hermanos Gasca.

Incluso, registros periodísticos de décadas anteriores muestran a Martín Fuentes Gasca como propietario y representante del Circo Gasca y de otras compañías circenses vinculadas a la familia.

No es la primera vez que la salud del veterano artista genera preocupación entre sus seguidores. En enero de 2022, Martín Fuentes Gasca fue ingresado a una unidad de cuidados intensivos en Bogotá debido a complicaciones derivadas del COVID-19. En ese momento, sus hijos Raúl Gasca y Juan Cebolla mantuvieron las funciones del circo mientras acompañaban la recuperación de su padre.

El circo continuará en Bucaramanga

La hospitalización de Martín Fuentes Gasca también modificó los planes que tenía la compañía circense en Santander. El circo tenía previsto finalizar su temporada en Bucaramanga y trasladarse a Cúcuta, donde prepara su regreso después de 16 años.

Sin embargo, Raúl Gasca confirmó que la familia decidió permanecer en el área metropolitana de Bucaramanga mientras su padre se recupera.

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“Nos vamos a quedar unos días más aquí, vamos a armar el circo y vamos a seguir dando funciones”, anunció.

Según explicó, las presentaciones se retomarán este jueves 10 de septiembre, luego de dos días sin funciones, y la temporada se extenderá aproximadamente una semana más.

Como parte de la decisión de permanecer en Bucaramanga, Raúl Gasca anunció además una tarifa especial de $20.000 para todos los asistentes, mientras que los niños menores de cinco años podrán ingresar gratuitamente.

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La llegada del circo a Cúcuta también fue aplazada. De acuerdo con Raúl Gasca, la compañía ya tiene parte de su infraestructura instalada en esa ciudad, pero la fecha anunciada inicialmente tendrá que ser modificada debido a la situación de salud de su padre.

“Esperemos que nuestro padre salga con la ayuda de Dios bien de esto y nada, nosotros aquí estaremos”, concluyó Raúl Gasca.

Por ahora, Martín Fuentes Gasca permanece bajo atención médica en el HIC, mientras su familia espera que evolucione favorablemente para poder retomar el recorrido del circo por el país.