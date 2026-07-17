Emergencia en Isla Salamanca: incendios forestales afectan 30 hectáreas del ecosistema

El director General de Parques Nacionales Naturales de Colombia, Luis Olmedo Martínez, entregó un balance sobre la situación crítica que atraviesa el Vía Parque Isla Salamanca (VPIS) debido a la presencia de dos incendios forestales que han puesto en alerta a las autoridades ambientales y a la población de Barranquilla. Según el funcionario, la emergencia ha impactado gravemente una zona caracterizada por su alta biodiversidad y fragilidad ecosistémica.

Estado de la emergencia y control del fuego

Hasta el momento, se han identificado dos focos principales de incendio: uno en la zona de Higuerón y el más severo en el sector de Caño Valle. Martínez informó que la respuesta ha sido inmediata gracias al trabajo conjunto entre brigadas de guardaparques y organismos de socorro. "Los guardaparques están hoy enfrentando el incendio de manera directa y hemos logrado un control como del 60%", aseguró el director.

La magnitud del evento se estima en una línea de fuego de 600 metros que ya ha afectado aproximadamente 30 hectáreas de este santuario natural.

Para combatir las llamas, se ha contado con apoyo aéreo coordinado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Fuerza Aérea Colombiana (FAC). Martínez detalló que, tras realizar nueve descargas de agua el día anterior, hoy se han sumado otras 15 mediante el sistema Bambi Bucket para intentar sofocar la "cabeza del incendio".



Causas

El director Martínez explicó que el ecosistema de Isla Salamanca es particularmente vulnerable durante el fenómeno de El Niño debido a su vegetación pirogénica, la cual pierde humedad rápidamente.

No obstante, señaló que la actividad humana es un factor determinante en el origen de estas conflagraciones. "Hay unas prácticas antrópicas, o sea, de la sociedad, que no ayudan, por ejemplo, la caza, talar árboles, en este caso el mangle negro", puntualizó.

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