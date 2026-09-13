Lucha territorial entre grupos criminales sería la causa del asesinato de cuatro personas en Cesar

Durante la tarde del domingo 13 de septiembre cuatro hombres fueron asesinados en el estadero 'Cabeza de hacha' del corregimiento Simaña, municipio de La Gloria, departamento del Cesar.

Según información preliminar, las víctimas fueron atacadas a disparos mientras se encontraban al interior de este lugar. Desde la Gobernación del Cesar, confirmaron el brutal ataque que además habría dejado otras cuatro personas heridas durante el hecho, luego de que personas armadas ingresaron a la cantina.

“El Gobierno del Cesar rechaza el ataque armado registrado en Simaña, zona rural de La Gloria, y que altera el orden público, nuevamente, en el sur del departamento”, dijo la gobernación por medio de una publicación en su cuenta de X.

Además, señalaron que desde el Puesto de Mando Unificado permanente liderado por la gobernadora Elvia Milena Sanjuan se encuentran evaluando las hipotesis de este caso, sin embargo, la información recolectada por las autoridades apuntan a que el asesinato de estas cuatro personas corresponde a la lucha territorial entre grupos al margen de la ley que delinquen en la región.



El Gobierno del Cesar rechaza el ataque armado registrado en Simaña, zona rural de La Gloria, y que altera el orden público, nuevamente, en el sur del departamento.



En establecimiento público, alzados en armas dispararon contra las personas que departían en el lugar, dejando… — Gobernación del Cesar (@GobdelCesar) September 13, 2026

“Desde el Puesto de Mando Unificado permanente que lidera la gobernadora Elvia Milena se evalúan hipótesis del caso, que apuntan a la lucha territorial entre grupos al margen de la ley”, agregó la Gobernación.

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Por el momento, las autoridades se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.