El Carnaval de Barranquilla ya tiene nuevos reyes: conozca los elegidos

En Barranquilla la dinastía carnavalera para la fiesta en 2027 ya está lista con la designación de Abraham Cáceres como rey Momo y los reyes del Carnaval de los Niños, Isabella Daes García y Pedro Alejandro Fandiño, quienes acompañarán a la reina Salwa Maloof.

El alcalde Alejandro Char, acompañado de la primera dama, Katia Nule, y de la directora de Carnaval S.A.S, Diana Acosta, sorprendieron este sábado a la reina de la fiesta en 2027, Salwa Maloof, al anunciarle en su palacio real que su monarquía ya está lista.

Más tarde, el alcalde anunció como rey Momo a Abraham Cáceres, en un video que publicó en sus redes y que grabó en la residencia del hacedor de raíces palenqueras, en el barrio San Francisco.

El mandatario destacó el recorrido de Cáceres y su aporte al Carnaval durante más de seis décadas, además de ser el director y fundador de Bambazú, una corporación folclórica y cultural afrocolombiana.



Carnaval de Barranquilla // Foto: AFP

“Esto es un homenaje a ti y al tambor porque sabemos lo que sufriste hace muchos años para poder penetrar esta música al Carnaval, a veces los desplazaban al fondo de los desfiles y tú fuiste con perseverancia, con alegría, con entusiasmo, haciendo que el Carnaval se impregnara de Palenque y de Bambazú. Así que hoy lo que hacemos nosotros en Barranquilla, la reina, la primera dama y mi persona, es hacerle un honor a todo tu esfuerzo, hacer un honor al tambor, a Bambazú y a Palenque”.

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También en video quedó retratado el momento en el que el alcalde Char le anunció en video llamadas a Isabella Daes y Pedro Fandiño, que serán los Reyes del Carnaval de los Niños.

Notoriamente emocionada, Isabella Daes, agradeció al Alcalde por la designación que le permite cumplir un sueño.

“Les agradezco demasiado porque es un sueño hecho realidad. Les prometo que voy a dar lo mejor de mí para que este Carnaval sea inolvidable”, dijo la niña.

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A su turno, Pedro Fandiño, se comprometió a llevar alegría a los niños y familias carnavaleras: “Gracias alcalde, estaremos llevando felicidad a los niños de Barranquilla”.

El festejo culminó en la tarde y la noche del sábado con la presentación oficial ante el público barranquillero en el Gran Malecón. Con el retumbar de los tambores y la flauta de millo, la nueva monarquía puso a gozar a los presentes, luego de recibir de manos del alcalde Alejandro Char y la primera dama, Katia Nule, los decretos que los oficializan como reyes del Carnaval de Barranquilla, declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por la Unesco.

Los reyes recién elegidos

El rey Momo 2027, Abraham Cáceres, ha dedicado su vida al mapalé y a la preservación de las tradiciones afrocaribeñas en el Carnaval. De raíces palenqueras, es director y fundador de Bambazú, Corporación Folclórica y Cultural Afrocolombiana y durante casi 60 años, ha sido parte de distintos procesos culturales.

Es Licenciado en Filología e Idiomas y realizó estudios de Sociología. Su trayectoria se convierte en un legado de conocimientos, experiencias y saberes transmitidos de generación en generación.

Los reyes del Carnaval de los Niños, Isabella Daes García y Pedro Alejandro Fandiño son dos carnavaleros que tendrán la misión de representar a las nuevas generaciones de la fiesta en los niños y niñas de la ciudad.

Isabella, de 11 años, es amante de la cumbia y el mapalé. Desde pequeña ha vivido la fiesta, aprendiendo de su familia el amor por el Carnaval. Afirma que para ella, bailar es una forma de compartir alegría, conectarse con sus raíces y mantener vivas las tradiciones de su ciudad.

Tiene formación artística en danza en Maria Verdeja School of the Arts, en The Core Dance Center y actualmente en Carrollton School of the Sacred Heart.

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Por su parte, Pedro Fandiño Camelo tiene 9 años, fue rey Momo de la institución Baby Gym y rey Momo Infantil del Colegio Británico. Ha hecho parte de diferentes grupos de danza, entre estos del Garabatico de la 8, donde ha aprendido la riqueza cultural del Carnaval de Barranquilla, participando en diferentes desfiles.