Empieza vacunación contra el dengue en Barranquilla para frenar contagios durante el Niño

Barranquilla y los municipios del Atlántico suman más de 5.000 casos de dengue en lo corrido del año y la cifra tiende a aumentar como consecuencia del fenómeno de El Niño, teniendo en cuenta que el mosquito transmisor de la enfermedad suele reproducirse y sobrevivir con mayor facilidad en climas cálidos.

Advierte el doctor Gustavo Romero, miembro de la Sociedad de Pediatría del Atlántico, que, para esta fecha, se ha dado “un importante incremento” en materia de contagios, aún cuando existe un subregistro por cuanto muchos no acuden al médico pese a tener signos de alerta, como fiebre y malestar general.

El especialista aconseja tomar medidas y apostarle a la vacunación para proteger a los niños, pues, inclusive, algunas prácticas para enfrentar la sequía pueden favorecer la proliferación del dengue y poner en riesgo, sobre todo, a los más pequeños.

"En virtud de que existe una sequía, se guardan agua en ollas, en los patios, en las albercas, etcétera, y este es un foco de cultivo para el dengue. Las últimas semanas epidemiológicas, en relación con el año pasado, la cifra ha aumentado en casi un 18 al 20%. Mi llamado es: ojo con el dengue, pon de tu parte y ten sensibilidad y responsabilidad social", expresó el doctor Romero.



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A través de la Secretaría Distrital de Salud, MiRed IPS y las demás IPS vacunadoras, Barranquilla comenzó la aplicación gratuita de la vacuna contra el dengue dirigida a niños y niñas de 9 años.

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El esquema de vacunación consta de 2 dosis, siendo que la segunda dosis se administra a los 3 meses de la primera. Para la aplicación, Barranquilla dispone de su red pública hospitalaria compuesta por 40 instituciones de salud entre PASO y CAMINO.

Los especialistas y las autoridades insisten a los padres de familia en que vacunen a sus hijos, pues, si bien esta no evita contraer la enfermedad, sí disminuye las posibilidades de tener complicaciones en caso de contagio.

Vale precisar que, en este 2026, Barranquilla acumula 2.337 casos de dengue, de los cuales el 45.5% han presentado signos de alarma. En el resto de los municipios del Atlántico van 2.688 casos, siendo que el 43% también presentó síntomas alarmantes.