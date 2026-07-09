Cayó en Barranquilla 'Jesucito', temido sicario de la Nueva Generación buscado por Interpol

En una ofensiva contra la nueva banda que está sembrando el terror en el área metropolitana de Barranquilla fue capturado uno de sus principales sicarios, requerido con circular de Interpol e implicado en al menos tres asesinatos y dos intentos de homicidio en los últimos meses.

La Policía y la Fiscalía allanaron una serie de inmuebles que eran utilizados como centros de operaciones delictivas y de acopio de armas de fuego y estupefacientes al servicio de la banda La Nueva Generación en el área metropolitana de Barranquilla, operativos en los que se logró la captura de alias ‘Jesucito’, quien sería uno de los principales sicarios de esta estructura criminal.

A partir de las investigaciones, la Policía informó que alias ‘Jesucito’ estaría vinculado a tres asesinatos y dos tentativas de homicidio registrados entre 2025 y 2026, y que “su presunto accionar delictivo estaría relacionado con las disputas por el control territorial y las rentas criminales al servicio de ‘La Generación Los del Freseo’, estructura que viene siendo objeto de una ofensiva permanente por parte de las autoridades.

Sobre hallazgos en el allanamiento

Durante el desarrollo de los allanamientos, a esta persona le incautaron una pistola, 25 cartuchos para la misma, nueve cartuchos calibre 9 milímetros, dos proveedores con capacidad para 32 y 15 cartuchos, 104 gramos de marihuana y cuatro teléfonos celulares, elementos que quedaron a disposición de la autoridad competente.

Asimismo, fueron capturadas en flagrancia otras dos personas por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y porte de estupefacientes.