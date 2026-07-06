Defensoría pide a autoridades de Barranquilla tomar medidas urgentes por aumento de la violencia

En lo corrido del 2026 el Atlántico acumula 682 asesinatos, de los cuales 333 han tenido lugar en Barranquilla y el resto en municipios, hacia donde se han trasladado los enfrentamientos de las bandas criminales en los últimos meses.

La situación es crítica, más aún si se compara con las cifras de todo el 2025, cuando hubo 849 crímenes en el departamento, lo que significa apenas una diferencia de 167 casos y aún falta medio año. Luego, si la tendencia sigue, el 2026 terminará con un aumento considerable de homicidios.

Lo anterior, tal como lo ha reconocido la Policía y ahora alerta la Defensoría, se habría producido por la disputa por el control territorial entre los grupos criminales denominados Los Pepes, Los Costeños y estructuras derivadas de estos, entre ellas la denominada Los del Freseo o La Nueva Generación, escindida de Los Costeños y señalada de estar bajo el liderazgo de alias El Menor.

Así las cosas, la Defensoría advierte que “se requieren medidas urgentes al respecto por parte de las autoridades locales, especialmente de la Alcaldía Distrital de Barranquilla y de la Fuerza Pública pues esta situación habría generado varias situaciones delicadas que requieren atención como el cierre sostenido del comercio en zonas estratégicas de la ciudad, particularmente en el Centro y en barrios del suroriente y suroccidente”.



La Defensoría recordó que en su alerta temprana de 2023 ya había advertido estas dinámicas y que hoy, años después, siguen presentándose, como el aumento del homicidio, los asesinatos de mujeres como manifestación de poder y retaliación entre grupos criminales; crímenes de motocarristas y restricciones a su circulación; desapariciones de jóvenes; amenazas y homicidios contra liderazgos sociales, especialmente comunales; así como extorsiones, desplazamientos y otras violencias que afectan gravemente el tejido social.