Medicina Legal reporta 65 menores muertos en bombardeos y alerta aumento de homicidios en Colombia

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses presentó su rendición de cuentas, en la que reportó que durante el actual gobierno se han registrado 65 muertes de menores de edad en operaciones militares relacionadas con el conflicto armado. El director de la entidad, Ariel Cortés, indicó que las víctimas corresponden principalmente a adolescentes entre los 14 y 17 años y que los casos se concentran en regiones donde persisten confrontaciones entre la Fuerza Pública y grupos armados ilegales.

Durante la presentación del informe, Cortés explicó que “tenemos una estadística de aproximadamente unos 65 menores de edad que fallecieron en operaciones militares durante este cuatrienio del gobierno actual. Generalmente está entre 14 y 17 años. Las principales zonas son las zonas periféricas, por ejemplo, Guaviare, lo que es Arauca, Putumayo”.

#AEstaHora estamos en la #RendicionDeCuentas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

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El balance institucional también dio cuenta de la actividad desarrollada por Medicina Legal durante el último año. De acuerdo con las cifras presentadas, la entidad realizó 38.653 necropsias forenses, 249.207 valoraciones de clínica forense, emitió 107.088 informes de laboratorio y alcanzó un 70 % de ejecución del plan de renovación tecnológica.

En materia de búsqueda de personas desaparecidas, Medicina Legal destacó el trabajo conjunto con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).



Según el informe, fueron abordados 887 cuerpos recuperados por esa entidad, una cifra que, de acuerdo con el director, representa el 84 % de lo atendido entre 2019 y 2024. Al respecto, Cortés afirmó que “con esto demostramos que la Medicina Legal no solo asiste a los jueces, sino que reconstruye el tejido social fracturado”.

Foto de referencia. Crédito: El Pilón Valledupar.

Durante la rendición de cuentas, el director también manifestó su preocupación por el incremento de los homicidios en el país. “Hemos pasado de 11.000 homicidios a casi 15.000.

El incremento en los homicidios se debe precisamente por la violencia que hay en este momento en el país. Ahorita por el tema, por ejemplo, de los bombardeos que se están haciendo, las operaciones militares, también porque no somos prudentes en la relación con el otro ser humano”, señaló.