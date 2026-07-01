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Blu Radio  / Nación  / Fiscalía recibirá apoyo de EEUU para modernizar investigaciones contra el crimen y otros delitos

Fiscalía recibirá apoyo de EEUU para modernizar investigaciones contra el crimen y otros delitos

La iniciativa contempla acciones dirigidas a combatir estructuras dedicadas al lavado de activos, la trata de personas, el tráfico de migrantes, la explotación sexual de menores de edad y la extracción ilegal de minerales.

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Fiscalía General de la Nación.
Foto: Fiscalía.
Por: Kalila Peña
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Actualizado: 1 de jul, 2026

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, anunció que uno de los proyectos recientemente aprobados en el marco de la cooperación entre Colombia y Estados Unidos permitirá fortalecer el sistema de base de datos de ADN criminal del país, mediante respaldo técnico y financiero internacional. El anuncio fue realizado durante la rendición de cuentas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Según explicó la Fiscal General, la cooperación fue comunicada oficialmente a la Fiscalía el pasado 10 de junio como parte de la relación bilateral entre ambos países y estará orientada al desarrollo e implementación de proyectos estratégicos para fortalecer la investigación y judicialización de organizaciones criminales de impacto transnacional.

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Blu Radio/ Crimen, referencia
AFP

La iniciativa contempla acciones dirigidas a combatir estructuras dedicadas al lavado de activos, la trata de personas, el tráfico de migrantes, la explotación sexual de menores de edad y la extracción ilegal de minerales. Asimismo, busca fortalecer la respuesta institucional frente a los delitos financieros y avanzar en la identificación y afectación de las economías ilícitas.

Dentro de los proyectos aprobados también se encuentra el fortalecimiento de la transformación digital de la Fiscalía mediante la incorporación de herramientas de inteligencia artificial y análisis de datos, además de nuevas tecnologías para la investigación financiera y el seguimiento de operaciones relacionadas con criptoactivos.

La cooperación internacional igualmente permitirá desarrollar programas de asistencia técnica, capacitación e intercambio de conocimientos para los servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de las direcciones especializadas de la Fiscalía, con el propósito de mejorar las capacidades investigativas de la entidad.

De acuerdo con la información presentada, estos proyectos también consolidarán mecanismos de cooperación internacional para facilitar la identificación, investigación y judicialización de organizaciones criminales que operan más allá de las fronteras nacionales, fortaleciendo la articulación entre la Fiscalía colombiana y autoridades de seguridad y justicia de Estados Unidos, así como de otros países.

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