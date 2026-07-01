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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Condenan a 15 años de cárcel a cantante de cumbias Saúl Naranjo por intentar asesinar a expareja

Condenan a 15 años de cárcel a cantante de cumbias Saúl Naranjo por intentar asesinar a expareja

La investigación estableció que la mujer sostuvo una relación de cuatro años con el cantante, período durante el cual fue sometida a constantes episodios de violencia física, psicológica y económica.

Saúl Naranjo cantante cumbias.jpg
Saúl Naranjo, cantante de cumbias de Bucaramanga, capturado por la Policía
// Policía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de jul, 2026

Un juez condenó a 15 años y seis meses de prisión al cantante de cumbias Saúl Duarte Naranjo, luego de que aceptara su responsabilidad por intentar asesinar, en varias oportunidades, a su expareja sentimental en hechos ocurridos entre agosto de 2025 y enero de 2026 en el área metropolitana de Bucaramanga.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el hombre, de 46 años, suscribió un preacuerdo con el ente investigador y admitió su responsabilidad por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, lo que permitió emitir la sentencia condenatoria.

La investigación estableció que la víctima sostuvo una relación sentimental de cuatro años con el ahora condenado, periodo durante el cual fue sometida a constantes episodios de violencia física, psicológica y económica.

Uno de los ataques ocurrió en el barrio La Cumbre, en Floridablanca, donde, según la Fiscalía, Duarte Naranjo revisó el teléfono celular de la mujer y, en medio de una discusión motivada por celos, la amenazó de muerte y la hirió con un arma cortopunzante en el pecho.

El segundo hecho se registró en el barrio Campo Hermoso, en Bucaramanga, donde el agresor volvió a atacarla con un arma blanca, causándole múltiples heridas. La mujer fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde recibió atención médica que permitió salvarle la vida.

Las autoridades capturaron a Saúl Duarte Naranjo a finales de enero de 2026, en cumplimiento de una orden judicial expedida dentro del proceso.

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