A la cárcel hombre señalado de morder en el rostro y abusar sexualmente de su expareja en Medellín

Un caso que ha generado indignación en la capital antioqueña tuvo actuación por parte de las autoridades, luego de que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre que, presuntamente, golpeó y abusó sexualmente de su expareja sentimental durante por lo menos cinco años.

Uno de los hechos más recientes se registró en febrero pasado, cuando el presunto agresor ingresó de manera irregular a un inmueble de la vecina localidad de Bello, donde la víctima residía con su nueva pareja, y roció gasolina en el patio de la vivienda.

Según detalló el ente acusador, le propinó una mordedura en el rostro, lo que le generó pérdida de tejido y la obligó a practicarse una cirugía plástica reconstructiva.

Además, en medio de este hecho, intimidó con un arma de fuego al hombre, lo obligó a salir del lugar y posteriormente agredió gravemente a la mujer, intentando asfixiarla.



El historial de abusos contra quien para ese entonces era su compañera sentimental se remite a hechos que se registraron entre 2019 y 2024, en una vivienda del barrio Manrique, donde convivía con ella. Las labores de policía judicial evidenciaron que el hombre, al parecer, insultaba, agredía físicamente y luego abusaba sexualmente de la víctima.

Por todo lo que rodea el caso, un fiscal de la Seccional Medellín le imputó los delitos de acceso carnal violento y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. Además le solicitó al juez la medida de aseguramiento intramural mientras avanza el proceso judicial en su contra.