En Medellín capturan hombre que agredió de manera brutal a su expareja; le mordió la cara

Las autoridades en la capital de Antioquia anunciaron varios golpes contra varios delitos, entre ellos, un aberrante caso en el que un hombre agredía sistemáticamente a su expareja sentimental, a tal punto de causarle severos heridas en su rostro, como señaló el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa.

"Se le metió por el patio de la casa donde vivía la mujer. Este tipo aparentemente estaba armado, la intimidó y la atacó brutal y violentamente. De hecho, este bárbaro le mordió la cara y le alcanzó a arrancar un pedazo de la piel a la mujer de su cara", manifestó el mandatario.

Además, se reportó un caso de violencia sexual contra menores de edad que dejó la captura de un adulto mayor de 77 años que en el barrio Caicedo se tocaba sus partes íntimas mientras veía a niños y niñas salir de un colegio del sector.

La misma comunidad denunció la situación y según el reporte de las autoridades se pudieron constatar al menos cuatro casos menores de 14 años que habría sido víctimas de las conductas inapropiadas del adulto mayor.



Ambos casos fueron llevados ante las autoridades correspondientes y por ello los dos hombres fueron capturados e irán a prisión mientras avanzan las audiencias correspondientes para determinar las penas que pasarían ambos agresores en un centro de reclusión.

Finalmente, las autoridades en Medellín señalaron el caso de un hombre de 21 años que usaba menores de edad para vender estupefacientes en el sector de la Veracruz, hecho por el que esta persona fue capturada.