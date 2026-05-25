A la cárcel hombre señalado de abusar de ocho mujeres de su familia durante más de dos décadas

Un hombre de 60 años fue enviado a prisión señalado de haber cometido abusos sexuales contra ocho integrantes de su propia familia, en hechos que, según la Fiscalía General de la Nación, se habrían extendido entre 1998 y 2024 en Tolima y Bogotá .

Las víctimas serían sus cinco hijas, dos sobrinas y una nieta, quienes habrían sido atacadas cuando eran menores de edad en zonas rurales de Fresno y Rovira, así como en la capital del país. De acuerdo con la investigación, el procesado habría actuado de manera sistemática durante más de 20 años, aprovechando la ausencia de su pareja para cometer los abusos y recurriendo a amenazas de muerte para silenciar a las víctimas.

El caso también revela que el hombre habría ejercido violencia física contra su compañera sentimental, luego de que esta conociera lo sucedido. La captura fue realizada en Fresno por el CTI, con apoyo de la Policía Nacional.

Una fiscal le imputó los delitos de acceso carnal violento, acto sexual violento, violencia intrafamiliar agravada e incesto. El procesado no aceptó los cargos y un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.



Rechazo desde el Tolima

Tras conocerse el caso, la secretaria de la Mujer del Tolima, Sandra Janneth Mahecha Ospina , expresó en Blu Radio su “profunda indignación” y calificó los hechos como una de las formas más graves de vulneración de derechos humanos.

La funcionaria advirtió que, durante más de dos décadas, el presunto agresor habría mantenido un patrón sistemático de violencia, incluso mediante amenazas y agresiones físicas para evitar denuncias.

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Asimismo, hizo un llamado urgente a fortalecer la educación como primera barrera contra el abuso, mejorar la detección temprana desde instituciones educativas y reforzar la atención psicosocial a las víctimas.

“La sociedad no puede ser cómplice por omisión. La protección de nuestras niñas y mujeres no es una opción, es un mandato ético y legal”, enfatizó.

Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar y activar las rutas de atención para proteger a las víctimas de violencia sexual.