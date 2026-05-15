Recompensa de $300 millones por alias 'Chapolo', cabecilla de disidencias en el Tolima

En un contundente anuncio sobre la situación de orden público en el sur del país, el Gobierno nacional elevó a $300 millones la recompensa por información que permita la captura de Jhan Carlos Rodríguez Másmela, alias 'Chapolo', considerado objetivo de alto valor por su accionar criminal en el Tolima.

La decisión fue confirmada por el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez , al término de un Consejo de Seguridad Regional realizado en Neiva , donde participaron las autoridades del Tolima y Huila, junto a la cúpula militar y organismos de seguridad del Estado.

¿Quién es alias 'Chapolo'?

Alias 'Chapolo' es señalado como el cabecilla principal del Frente Ismael Ruiz de las disidencias de las FARC , estructura que delinque en zonas rurales de Planadas, Ataco y Rioblanco , en el sur del Tolima.

De acuerdo con las autoridades, su accionar criminal incluye, extorsiones a campesinos y comerciantes, amenazas sistemáticas a la población, reclutamiento de menores, control de corredores rurales para actividades ilegales.



La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, ya había advertido desde febrero sobre la peligrosidad de este cabecilla, cuando la recompensa se fijó inicialmente en $200 millones, cifra que ahora aumenta como parte de la ofensiva estatal.

"No hay dónde esconderse"

El ministro Pedro Sánchez fue enfático al referirse a alias 'Chapolo' y a las estructuras criminales que operan en la región, “El que sigue es alias Chapolo, criminal, objetivo de alto valor en esta región, por quien ofrecemos una recompensa hasta de 300 millones de pesos”. Además, lanzó una advertencia directa, “No hay lugar donde se puedan esconder de la Fuerza Pública, hasta allá iremos”.

El jefe de la cartera de Defensa también señaló que estas estructuras “solo se dedican a extorsionar, asesinar, robar, atracar y reclutar menores ”, reiterando el impacto negativo que generan en las comunidades rurales.

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Durante las operaciones militares recientes en Tolima y Huila, fueron neutralizados 11 integrantes de estructuras vinculadas a Néstor Gregorio Vera Fernández alias 'Iván Mordisco' y Alexander Díaz Mendoza alias 'Calarcá', entre los cuales se destacan los cabecillas: Nicolás Anchicue Mera alias 'Fernando Gómez', neutralizado en zona rural de Belalcázar, límites entre Huila y Cauca; y Jefferson Ruiz Vargas alias 'Esteban', capturado en el municipio de Rovira, en el Tolima. Además de la afectación directa a redes criminales responsables de violencia en la región

Según el ministro, en lo corrido del año ya van 4.400 capturados y 145 integrantes del círculo cercano de 'Iván Mordisco' neutralizados.

La gobernadora Adriana Matiz reiteró que estas estructuras han alterado gravemente la seguridad en el sur del departamento, afectando la tranquilidad de las comunidades rurales.

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Asimismo, insistió en que la colaboración ciudadana es fundamental, garantizando absoluta reserva para quienes entreguen información que permita ubicar a alias 'Chapolo'.

Canales para entregar información

La Policía Nacional habilitó líneas seguras para recibir datos sobre el paradero de este cabecilla, 310 288 5053, 320 303 4900, 321 394 0987, 320 302 7892, Correo: detol.sijin@policia.gov.co. Las autoridades reiteraron que la identidad de los informantes será protegida.