Procuraduría investiga a dragoneantes del Inpec por presuntos abusos sexuales contra reclusa

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra cuatro dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, por presuntamente aprovechar su cargo para cometer reiterados abusos sexuales contra una mujer privada de la libertad en condición de incapacidad de resistir, en la cárcel El Pedregal de Medellín.

La decisión cobija a los funcionarios del Inpec Germán David Uribe, Yhojan Estiben López, Adrián Leonardo Parra y Jhorman Andrés Palomino.

De acuerdo la Procuraduría, la actuación disciplinaria se originó tras una nota periodística y un comunicado emitido por la Fiscalía General de la Nación, en los que se describen hechos que podrían tener relevancia disciplinaria al interior del centro penitenciario.

La investigación es adelantada por la Procuraduría Regional de Instrucción Antioquia, que busca establecer la ocurrencia de las conductas denunciadas, determinar si constituyen falta disciplinaria y definir si los implicados actuaron bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad.

