Enviaron a prisión a 4 funcionarios del INPEC señalados de delitos sexuales en cárcel El Pedregal

En un operativo conjunto entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fueron capturados cuatro funcionarios del INPEC que tenían su lugar de trabajo en la cárcel El Pedregal y que son señalados de estar involucrados en delitos sexuales y tráfico de estupefacientes.

Según informaron las autoridades, la investigación se extendió durante cuatro meses y permitió evidenciar un esquema delictivo al interior del centro carcelario. Los implicados, tres dragoneantes y un auxiliar, habrían utilizado su posición de poder para ingresar drogas, teléfonos celulares y licor, elementos que posteriormente eran usados como mecanismo de presión contra personas privadas de la libertad.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, mencionó que estos funcionarios, incluso, usaban a reclusas para poder perfilar a otras mujeres a las que podrían acceder carnalmente.

"Incluso llegaban casi que a instrumentalizar a una de las reclusas, donde estos sujetos le daban la droga, pero ella, a cambio, tenía que encontrarles algunas mujeres para que accedieran a tener cierto tipo de relaciones sexuales con estos tipos", destacó el funcionario.



Durante el proceso investigativo se llevaron a cabo 14 entrevistas, diligencias de reconocimiento y análisis articulados con otros casos judiciales, lo que permitió documentar al menos seis hechos relacionados con delitos sexuales y nueve con tráfico de estupefacientes dentro del penal.

Las capturas se realizaron tanto en inmediaciones de la cárcel de El Pedregal como en los barrios Caribe y Castilla de la capital de Antioquia. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y un juez de la República les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.