Cayó otro criminal con brazalete del Inpec en Bogotá: tenía una escopeta, munición y hasta chaleco

Capturaron a dos hombres señalados de portar armas de fuego y drogas en Bogotá. El procedimiento dejó al descubierto un caso que ya no sorprende a las autoridades, uno de los detenidos tenía un brazalete electrónico del Inpec y ocultaba bajo su ropa un chaleco balístico junto con una escopeta artesanal.

Los hechos ocurrieron en el barrio New York, donde una patrulla de vigilancia realizaba labores de patrullaje preventivo. Según el reporte oficial, los policías observaron a dos personas en actitud sospechosa, por lo que decidieron abordarlas para practicarles un registro.

Durante la inspección, los agentes hallaron que uno de los hombres llevaba puesto un chaleco balístico y escondía debajo un arma de fuego tipo changón. Además, las autoridades evidenciaron que intentaba ocultar un brazalete electrónico del Inpec, el cual tendría por antecedentes relacionados con porte ilegal de armas y hurto agravado.

Capturan criminal con brazalete del Inpec en Bogotá: tenía hasta chaleco antibalas Foto: suministrada

Mientras se desarrollaba el procedimiento, el segundo individuo intentó huir del lugar, pero fue interceptado metros más adelante. En su poder fueron encontradas más de 114 dosis de bazuco ocultas dentro de un bolso, así como dinero en efectivo que, según las primeras hipótesis, sería producto de la comercialización de sustancias ilícitas.



Los dos capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente y deberán responder por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.