Tiroteo en Bogotá: atentan contra candidata a la Contraloría y escolta reacciona

En la noche de este miércoles se reportó un nuevo hecho de inseguridad en Bogotá: se trata de un atentado contra la candidata a la Contraloría General, Elvia Isabel Otero, ocurrido en la tarde en el sector de Ciudad Salitre.

Nadim Otero, hijo de la funcionaria, detalló que cerca de las 5:45 p.m., ella acompañada de otra de sus hijas salió de su residencia hacia una peluquería en la misma zona, usando la camioneta de la UNP asignada.

Durante el trayecto, una motocicleta con dos ocupantes los abordó y disparó en varias ocasiones contra el vehículo, impactando en el lado del copiloto.

“Normalmente, ella siempre se sienta en el asiento del pasajero pero, por cosas de la vida, como mi hermana estaba con ella, se sentó en la parte trasera. Pero fue en la parte de adelante donde recibió el impacto de bala luego de que el parrillero hizo una ráfaga de tiros”, agregó Otero.



Según el reporte del hijo, el esquema alcanzó a reaccionar disparando también, pero los dos atacantes huyeron. A partir de ese momento, Elvia Isabel Otero junto a su esquema se diirgieron a una URI donde la Policía recibió la denuncia correspondiente.

Foto: suministrada

El hecho no dejó heridos, pero sí llevó a aumentar la preocupación por la seguridad de ella y en la ciudad.

Nadim Otero recordó que ella además es una una reconocida funcionaria con amplia trayectoria en entidades como la Contraloría General, donde se desempeñó como exdirectora de la DIARI y de responsabilidad fiscal en la auditoría. Además, ha sido procuradora y fiscal, lo que la posicionado como una aspirante fuerte en el proceso de elección del nuevo contralor.

Publicidad

Justamente, ese rol que ha cumplido, sumado a los entre seis y siete disparos que hizo el parrillero y que se trataba de un recorrido frecuente y similar, se refuerza la teoría de que sería un atentado dirigido.

La recomendación de la Policía, según contó su hijo, fue que la doctora Elvia permanezca en su residencial mientras avanzan las investigaciones correspondientes.

“En el lugar de los hechos, estamos desplegados con nuestra policía judicial, policía de inteligencia, verificando cámaras y elementos materiales probatorios y evidencia física para dar con los responsables de este hecho objeto de investigación. No se presentaron daños colaterales como personas o transeúntes heridos”, contó el coronel Julián Garcia, comandante Estación de Policía Fontibón.