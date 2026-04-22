Citan a debate de control político al Distrito por crisis de inseguridad en Bogotá

En medio del aumento de hechos de inseguridad en Bogotá, el concejal Julián Triana anunció que citará a un debate de control político a la Secretaría de Seguridad del Distrito el próximo 27 de abril. Además, confirmó que respalda la moción de censura contra el secretario de Seguridad, César Restrepo, al considerar que su gestión no ha dado resultados.

“Hoy lo que tenemos es la mayor crisis de inseguridad que recuerde la ciudadanía (…) el hurto, el sicariato y el robo de automotores ha incrementado como nunca, y la Secretaría de Seguridad no responde realmente con resultados que hayan funcionado”, señaló.

El concejal también se refirió al Decreto 177 de 2026, emitido hace tres días, sobre el plan del Distrito para la recuperación del espacio público, advirtiendo que podría sobrecargar a la Policía Nacional. “Le están asignando más funciones a la Policía, que hoy no da abasto para contener a los criminales, y que ahora va a tener que salir a perseguir a los vendedores informales”, dijo.

Además, afirmó que la gestión del Secretario Cesar Restrepo no ha dado resultados. “Nosotros hemos firmado la moción de censura en contra del Secretario de Seguridad para que salga de su cargo, porque realmente ninguna de las estrategias que le ha presentado hasta hoy a Bogotá han funcionado”, sostuvo.



Triana añadió que insistirán en esta medida desde el Concejo de Bogotá, argumentando falta de autocrítica por parte del funcionario. “Nosotros le hemos dicho en el consejo vez tras vez que su plan no está funcionando (…) lo que recibimos por parte del secretario César Restrepo no es otra cosa que soberbia”, concluyó.

La crítica surge en medio de una semana marcada por hechos que preocupan a la ciudadanía, como el asesinato a dos hombres el pasado sabado en medio del rodaje de la serie Sin Senos Si Hay Paraiso o el asesinato del estudiante de la Uniminuto al interior de una estación de TransMilenio, por robarle el celular.