Revelan la identidad de la mujer que murió tras ser impactada por una llanta voladora en Bogotá

El pasado 17 de abril se hizo viral en redes un trágico e inesperado suceso, pues al sur de Bogotá una mujer perdió la vida tras ser golpeada por una llanta que descendió sin control por una vía del barrio Perdomo, en la localidad de Ciudad Bolívar.

El hecho, ocurrido en plena vía pública, ha generado conmoción entre los habitantes del sector, así como entre usuarios en redes sociales.

Según las imágenes captadas por cámaras de seguridad, el incidente se presentó en horas de la mañana; en estas se veía a la víctima esperando en la parada del SITP, mientras se resguardaba de la lluvia. Justo en ese momento, la llanta descendió de la parte alta del barrio y avanzó con gran velocidad hasta que la impactó violentamente. Un hecho que en tan solo segundos le arrebató la vida a la mujer.



¿Quién era la mujer que perdió la vida por una llanta?

Según lo revelado por las autoridades, la mujer fue identificada como Julia Isabel Quito, de 79 años, quien era residente del sector. De acuerdo con integrantes de su entorno, Julia salió de su vivienda para hacer una diligencia cuando ocurrió el accidente que puso fin a su vida.

Según lo revelado por sus familiares, la mujer nació en Boyacá y desde hace muchos años vivía en la capital. Adicionalmente, la describen como una persona muy trabajadora y profundamente entregada a su familia, por lo que su fallecimiento ocasionó un fuerte dolor entre su entorno.



Julia Isabel Quito fue madre de seis hijos y ya era abuela, siendo el eje del hogar, pues era la persona que estaba pendiente de sus hijos y nietos, guiándolos a lo largo de su vida.

¿Qué pasó con la llanta? Esto se sabe

De momento, las autoridades no han confirmado qué fue lo que ocurrió con la llanta y es que no han señalado un culpable, por lo que los familiares han exigido esclarecer quién sería el responsable del accidente o quién era el propietario de la llanta que le arrebató la vida a Julia Isabel Quito.

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Así mismo, se busca determinar si existieron fallas en el manejo del elemento que ocasionó la tragedia. Tras el accidente, la mujer fue trasladada a un centro asistencial, donde murió horas más tarde debido a la gravedad de las lesiones.

