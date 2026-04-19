Muere mujer tras ser impactada por llanta voladora en el sur de Bogotá: quedó en video

Una tragedia sacudió al sur de Bogotá luego de que una mujer falleciera tras ser golpeada por una llanta que descendió sin control por una vía del barrio Perdomo, en la localidad de Ciudad Bolívar. El hecho, que ocurrió en plena vía pública, ha generado conmoción entre los residentes del sector.

De acuerdo con registros de cámaras de seguridad, el incidente se presentó hacia las 11:40 de la mañana del viernes 17 de abril. En las imágenes se observa que la víctima se encontraba en una parada del sistema SITP, aparentemente esperando transporte mientras intentaba resguardarse de la lluvia abriendo una sombrilla.

En ese momento, una llanta que descendía desde la parte alta del barrio avanzó a gran velocidad por la vía y la impactó de manera violenta. Todo ocurrió en cuestión de segundos, sin que la mujer lograra percatarse del peligro que se aproximaba.



Este es el video

Tras el impacto, la víctima sufrió heridas de gravedad que obligaron la intervención inmediata de equipos de emergencia. Testigos del hecho alertaron a los servicios de salud, que llegaron rápidamente al lugar para brindarle atención y trasladarla a un centro asistencial. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento debido a la severidad de las lesiones.



Las autoridades locales iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo este hecho. Una de las hipótesis preliminares apunta a que la llanta habría sido lanzada desde una zona elevada del sector, aunque hasta el momento no se ha confirmado si se trató de un accidente o de un acto intencional.

El caso ha encendido las alarmas entre la comunidad de Ciudad Bolívar, donde los habitantes piden mayor control y vigilancia en zonas altas del barrio para evitar que situaciones similares se repitan. Asimismo, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para suministrar cualquier información que permita identificar a los responsables.