Violento robo de una camioneta en Galerías, en Bogotá: adultos mayores son las víctimas

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en Bogotá y quedó registrado en videos que ya circulan en redes sociales. Una pareja de adultos mayores fue víctima de un violento asalto en el barrio Belalcázar, en la localidad de Teusaquillo, en el sector de Galerías.

Este caso ocurrió hacia las 10 de la noche del viernes 17 de abril. De acuerdo con la información preliminar, las víctimas se movilizaban en una camioneta de color plateado cuando fueron interceptadas por al menos dos delincuentes.

Las imágenes muestran cómo un vehículo rojo bloquea el paso de la camioneta; en cuestión de segundos, dos hombres descienden, intimidan a la pareja hasta dejarla acostada en el suelo, para posteriormente huir con el carro robado.

En medio de los gritos de auxilio de la comunidad, un uniformado de la Policía, que se encontraba cerca, reacciona e inicia la persecución tanto del vehículo rojo como del carro hurtado. Sin embargo, hasta el momento no se conocen detalles sobre capturas o la recuperación del automotor.



El coronel Andrés Melenje, comandante de la estación de Policía de Teusaquillo, confirmó el hecho y aseguró que las autoridades ya adelantan labores de investigación, que incluyen la recolección de videos de cámaras de seguridad y testimonios de testigos, con el fin de identificar y capturar a los responsables.

El coronel también indicó que, en lo corrido del año, se han realizado 311 capturas en Bogotá y se han recuperado siete vehículos que habían sido robados mediante distintas modalidades.

La Policía Metropolitana de Bogotá también reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho de inseguridad a través de la línea de emergencia 123.