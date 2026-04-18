Riña con arma blanca deja tres muertos en el centro de Bogotá: autoridades descartan intento de robo

Una violenta riña en la localidad de Santa Fe, en Bogotá, dejó a tres personas muertas, un herido y cuatro capturados, el terrible hecho ocurrió durante la tarde de este sábado en el sector de la parte baja de los Laches, durante una grabación de televisión.

De acuerdo con un reporte de Noticias Caracol, la situación se desencadenó en cuestión de segundos tras un ataque inicial con arma blanca que terminó escalando a una confrontación mayor.

¿Cómo ocurrió la riña en Santa Fe?

Según la información, en el lugar de los hechos, un hombre fue atacado con un cuchillo mientras se encontraba cerca de una reja en vía pública. El agresor actuó sin mediar palabra, lo que generó la reacción inmediata de varias personas que presenciaron la escena.

Testigos intentaron intervenir para defender a la víctima, pero la situación se terminó convirtiendo en una riña en la que hubo golpes y más agresiones con armas cortopunzantes.



Como resultado del enfrentamiento, tres personas perdieron la vida, entre ellas el presunto agresor y dos de las víctimas que participaron en la confrontación.

La persona herida fue trasladada a un centro asistencial cercano, específicamente al Hospital San Ignacio, donde recibió atención médica.

cinta_policia_peligro_homicidio_crimen_referencia_2_afp.jpg GUILLERMO LEGARIA/AFP

Autoridades confirman detalles del caso

El comandante de la Policía de Bogotá, el general Cristancho, se refirió a lo ocurrido:

Publicidad

“En la localidad de Santa Fe, en vía pública, se presentó un hecho donde un hombre sin mediar palabra agrede con arma cortopunzante a un ciudadano. Posteriormente, las personas que se encontraban en este lugar salen en defensa de la víctima, pero el victimario causa heridas a dos personas más. Lamentablemente, producto de esta riña pierden la vida tres personas, entre ellas el agresor y dos víctimas”.

El general también confirmó que los capturados no han sido identificados y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará las investigaciones correspondientes.

Uno de los puntos clave de la investigación es que, según las autoridades, se descarta que el hecho haya sido producto de un robo. La principal línea apunta a un acto de agresión directa que desencadenó la reacción de quienes se encontraban en el lugar.