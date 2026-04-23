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Corrupción en cárcel Bellavista: funcionarios del Inpec recibirían dinero por otorgar comodidades

Denuncias de concejal dejarían al descubierto que irregularidades en cárceles del Valle de Aburrá no están solo en Itagüí, donde ocurrió la polémica parranda vallenata con voceros de paz.

Cárcel Bellavista.jpg
Cárcel Bellavista.
Foto: Inpec.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de abr, 2026

La polémica parranda vallenata del pasado 8 de abril en uno de los patios de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí solo sería ‘la punta del iceberg’ de presuntas irregularidades que estarían cometiendo funcionarios del Inpec en diferentes establecimientos penitenciarios del Valle de Aburrá.

Es otra vez desde el Concejo de Medellín donde llegan nuevas denuncias, pero en esta oportunidad sobre la cárcel de mediana seguridad Bellavista en el municipio de Bello donde también cumplen sus condenas reconocidos cabecillas de grupos criminales de la región.

El concejal y exsecretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón, aseguró que funcionarios estarían recibiendo entre 15 y 30 millones de pesos para agilizar traslados de algunos procesados de estaciones de policía al centro de reclusión para obtener otros beneficios.

En su denuncia el corporado menciona a funcionarios implicados en el presunto entramado de corrupción como el mayor Alexander Díaz Ardila, director del penal; el capitán Diego Devia, comandante de Vigilancia: y el teniente Alberto Serna, comandante Operativo.

De igual manera en acciones que implicarían, por ejemplo, la alteración de documentos, según Tobón, también están involucrados los dragoneantes Luis Lopera y Juan Camilo Castaño.

Sin embargo, no se trataría de la única posible irregularidad. La salida del penal con uso condicional de brazalete electrónico de un reconocido cabecilla de una estructura criminal del occidente de Medellín, también es motivo de controversia.

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Se trata de John Fredy Arroyave Londoño, alias ‘Chicha’ o ‘El Diamante’, señalado cabecilla principal de la banda criminal La Imperial que opera en la comuna Robledo. La denuncia del concejal de Medellín indica que este hombre salió de Bellavista el pasado 28 de febrero, sin embargo, pasaron varios días para la instalación de su dispositivo de seguimiento.

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"¿Creen que esto se pueda justificar?, poner en riesgo a la comunidad y pasar por encima de la orden de un juez. Esto no es menor, y, por si fuera poco, nos han llegado denuncias sobre presiones en contra de funcionarios que se han opuesto a que este tipo de prácticas ilegales e irregulares se sigan presentando", manifestó.

Otro de los hechos que llaman la atención para el corporado tienen que ver con posibles conductas que estaría ejecutando el dragoneante Wilfredo Sepúlveda, adscrito al área de Deportes en el centro penal, y quien estaría facilitando el ingreso de elementos prohibidos bajo la apariencia de donaciones.

Ante las posibles irregularidades, el concejal solicitó una intervención oportuna por parte de la Dirección Nacional del Inpec y la Fiscalía General con el fin de determinar no solo posibles irregularidades disciplinarias, sino también penales, al interior de esta cárcel en el norte del Valle de Aburrá.

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