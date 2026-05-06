Inpec bajo alerta; motorizados dispararon contra cárceles de Barranquilla y Valledupar

A menos de 24 horas de conocerse un video con amenazas por parte de supuestos miembros de la banda ‘Los Pepes’ contra funcionarios del Inpec de todo el país, se registraron dos ataques a bala contra las fachadas de las cárceles Modelo de Barranquilla y La Tramacúa de Valledupar.

Según conoció Blu Radio, en el caso de Barranquilla, dos sujetos en motocicleta pasaron a alta velocidad frente a la cárcel Modelo y abrieron fuego contra la fachada de la misma. Por los hechos no hubo personas heridas, sin embargo, se generó la alerta ante la situación de riesgo bajo la cual estarían los funcionarios.

El ataque fue muy similar en la cárcel La Tramacúa de Valledupar, donde se registró el atentado casi a la misma hora.

Apenas momentos previos al atentado, el Inpec había declarado un estado de alerta preventiva por este supuesto “plan pistola” ordenado por ‘Los Pepes’ para evitar que su máximo cabecilla, Digno Palomino, sea trasladado de cárcel.



Es así como desde la dirección nacional del Inpec se ordenó extremar las medidas de control no solo en el acceso a los centros carcelarios, en las garitas y en los alrededores de las cárceles, sino en cuanto al desplazamiento de los funcionarios fuera de sus puestos de trabajo.

El Inpec asegura que no se escatimará esfuerzo alguno en materia de prevención, por lo que están haciendo seguimiento estricto a que se cumplan las medidas adoptadas para salvaguardar la vida de los funcionarios en todo el territorio nacional.