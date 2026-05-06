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Iván Cepeda cerrará campaña presidencial en Barranquilla, igual que Petro hace 4 años

También se conoció que su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué, tendrá un recorrido este jueves por Atlántico que terminará con un discurso en la plaza principal del municipio de Soledad.

Iván Cepeda
Iván Cepeda.
Foto: EFE
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de may, 2026

Barranquilla sigue siendo la joya de la corona en materia de disputa electoral de cara a las elecciones presidenciales del 31 de mayo. Así como hace cuatro años Gustavo Petro eligió esta ciudad para hacer el cierre de campaña a primera vuelta, de acuerdo con el comité de campaña en Atlántico, Iván Cepeda hará lo mismo en el cierre de la jornada electoral.

La noticia fue confirmada a Blu Radio por el presidente de las centrales obreras en Atlántico, Henry Gordon.

Por otro lado, también se conoció que su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué, tendrá un recorrido este jueves por este departamento que terminará con un discurso en la plaza principal del municipio de Soledad.

Reunión centrales obreras.jpeg

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