Seguridad debe ser prioridad nacional: Gobernador del Atlántico frente a amenazas a Char

El gobernador Eduardo Verano sostuvo que la inteligencia, la prevención y la acción efectiva del Estado son fundamentales en este momento para responder a las alertas lanzadas sobre un plan atentar contra el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char.

Verano destacó el anuncio del Ministerio de Defensa sobre una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos por información que permita prevenir cualquier acción criminal y dar con los responsables; sin embargo, insistió en que estos anuncios deben traducirse en resultados concretos.

“Es una situación profundamente preocupante para el país. Amenazar a un alcalde y a su familia evidencia el nivel de riesgo que enfrentan hoy nuestros líderes. Aquí lo que corresponde es rodearlo institucionalmente y garantizar todas las condiciones de seguridad”, afirmó Verano.

“La seguridad debe mantenerse como una prioridad nacional, con acciones firmes y coordinadas que devuelvan tranquilidad a la ciudadanía”, señaló.



Así el gobernador reiteró su respaldo al alcalde Alejandro Char y aseguró que se mantendrá la coordinación con las autoridades para fortalecer las medidas de seguridad necesarias.

Alejandro Char, alcalde de Barranquilla. Alcaldía Barranquilla

Apoyo de los comerciantes

Los comerciantes del centro de Barranquilla también se sumaron a las voces de rechazo contra estas amenazas hacia el alcalde Char y pidieron celeridad a las investigaciones para proteger al mandatario.

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El director de Asocentro, Gabriel Navarro, aseguró que Barranquilla no puede ceder ante el miedo ni ante las estructuras delincuenciales que pretenden sembrar zozobra, por eso hizo un llamado urgente al Ejército Nacional, a la Policía, a la Fiscalía General de la Nación y a todos los organismos competentes para que se adelanten las investigaciones necesarias, se identifique a los responsables y se refuercen las medidas de protección correspondientes para el alcalde Alejandro Char y su familia.

"Desde el sector comercial del Centro de la ciudad rechazamos de manera categórica cualquier amenaza, intimidación o acción delincuencial dirigida contra quienes ejercen liderazgo público y trabajan por la seguridad y el desarrollo de Barranquilla", dijo Navarro.

"Estas conductas criminales representan un ataque no solo contra una persona o una familia, sino también contra la institucionalidad, la democracia y la tranquilidad de todos los barranquilleros", agregó.

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La Personería Distrital también aseguró que las amenazas al alcalde Alejandor Char y su familia "atentan contra la democracia y los derechos humanos", por lo que requirió a las autoridades actuar con celeridad.