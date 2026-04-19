Alejandro Char denuncia que bandas criminales tendrían un plan para matarlo

Bandas criminales tienen un plan para atentar contra el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y su familia, de acuerdo a la información que la Policía Nacional le habría entregado al mandatario, por lo hizo un llamado a las Fuerzas Armadas y a la justicia “para que actúen con contundencia frente a estas amenazas y nos brinden las garantías”, escribió Char.

“Colombia no puede retroceder. Hoy más que nunca, la seguridad nos preocupa profundamente y debe ser una prioridad nacional”, también pronunció.

Por otro lado, el ministro del Interior, Armando Benedetti, informó que se comunicó con el ministro de Defensa y el director de la Policía Nacional para activar los organismos de inteligencia del Estado, verificar la información y tomar las medidas necesarias.

Otro de los que no dudó en pronunciarse fue el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez diciendo: "Toda mi mi solidaridad con mi amigo y colega Alejandro Char. El Gobierno nacional y toda la fuerza pública debe garantizar su seguridad y la de su familia. La "paz total" fue realmente la “entrega Total” de Colombia a los peores criminales, de parte del Gobierno Petro. ¿Los ataques de los últimos días de parte de Petro en contra de Alex tiene que ver con esto?”.



“Cada que Petro nos ataca a los Alcaldes nos pone en riesgo. Recordemos también el “Tarimazo” en Medellín. Así como también lo hizo en contra de Miguel Uribe y terminó siendo asesinado por “gestores de paz” de Farc, amigos de su Gobierno. Petro decía “no pasarán". Que pronto cese la horrible noche. El próximo Gobierno nacional debe recuperar la seguridad y enfrentar a los criminales. Le quedan pocos días al pacto de la picota”, agregó.

Carlos Galán, alcalde de Bogotá, rechazó el plan que se conoció para atentar contra el alcalde Alejandro Char, su familia y su gobierno en Barranquilla. “Todo indica que este plan tiene que ver con sus denuncias sobre la paz total y el impacto en Barranquilla de las bandas delincuenciales con las que el Gobierno nacional ha venido negociando”, sostuvo.

Alejandro Char, alcalde de Barranquilla. Tomado de la cuenta de x @alejandrochar

“Esta estrategia de apaciguamiento de delincuentes expone a los gobiernos locales a estructuras criminales cada vez más fuertes, llevando al país por un espiral cada vez más violento”, sumó.

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Desde la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), se rechazó de manera categórica cualquier acto de violencia, amenaza o agresión contra el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char Chaljub, su familia y su entorno. “La violencia contra un mandatario local no es un hecho menor ni un asunto individual. Es una agresión directa contra la institucionalidad democrática, contra la autoridad legítimamente elegida por los ciudadanos y contra la estabilidad de los gobiernos territoriales”, aclararon.

“Barranquilla es una de las ciudades capitales más importantes del país, eje estratégico del Caribe colombiano y motor de desarrollo económico, social, portuario e institucional. Su alcalde representa a una ciudad determinante para Colombia y, cualquier hecho que ponga en riesgo su seguridad o la de su familia debe ser atendido con la máxima seriedad por las autoridades competentes”, se lee en su comunicado.

El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla, Manuel Fernández, rechazó con absoluta firmeza las amenazas contra la vida del alcalde y expreso toda su solidaridad.

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“Pretender atentar contra quienes ejercen el liderazgo público, en cualquier escenario, es atentar contra la democracia, las instituciones y la necesidad de construir un mejor país. Los criminales no pueden imponer su accionar contra la sociedad y por ello necesitamos ponerles freno con todos los instrumentos que la ley permite”, sumó.